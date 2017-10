Începe faza judeţeană a Memorialelor „Gheorghe Ola” şi „Gheorghe Ene”

Mini-fotbal

Începe faza județeană a Memorialelor „Gheorghe Ola” și „Gheorghe Ene”

Începând de azi și până joi, se va disputa, în Sala Sporturilor din Techirghiol, faza județeană a Memorialelor „Gheorghe Ola” și „Gheorghe Ene” la minifotbal.Competițiile se desfășoară sub organizarea Asociației Județene de Fotbal Constanța și reprezintă primele faze ale Campionatelor Naționale rezervate copiilor născuți în anii 2003 (Gheorghe Ola) și 2004 (Gheorghe Ene).La Categoria 2003, participă 10 echipe, împărțite în două grupe: A: Academia Hagi, AS Arsenal, Trophaeum Adamclisi, CS Agigea, Săgeata Năvodari 2; B: Săgeata Năvodari, AS Real, CS Metalul, Sparta Techirghiol, FC Viitorul.Echipele clasate pe primul loc în cele două grupe vor juca în finala mare, iar formația învingătoare va deveni campioana județului Constanța și va participa, în continuare, la faza zonală a Memorialului „Gheorghe Ola” (2003).La Categoria 2004, s-au înscris 7 echipe, împărțite în două grupe: A: Academia Hagi, CS Bogdan Ciubotariu, SF Mangalia, Săgeata Năvodari; B: FC Viitorul, CS Agigea, AS Real.Echipele clasate pe primele două locuri în fiecare grupă se vor califica în semifinale. După disputarea semifinalelor, va avea loc finala mare, iar formația învingătoare va deveni campioana județului Constanța și va participa, în continuare, la faza zonală a Memorialului „Gheorghe Ene” (2004).