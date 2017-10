Începe campionatul Juniorilor A, B, C, D şi E la fotbal

Începe campionatul Juniorilor A, B, C, D și E la fotbal

În acest week-end, se va da startul Campionatelor Naționale de Juniori A, B, C, D, E la fotbal.Iată programul primei etape: Juniori Republicani A (născuți după 1 ianuarie 1995): duminică, ora 12.00: LPS Buzău - FC Farul; Oțelul Galați - Unirea Slobozia, ASS Rm. Sărat - Delta Tulcea, FC Viitorul - CF Brăila, Săgeata Năvodari - LPS Galați, Dunărea Galați - Gloria Buzău; Juniori Republicani B (născuți după 1 ianuarie 1997): duminică, ora 14.00: LPS Buzău - FC Farul; Oțelul Galați - Unirea Slobozia, ASS Rm. Sărat - Delta Tulcea, FC Viitorul - CF Brăila, Săgeata Năvodari - LPS Galați, Dunărea Galați - Gloria Buzău; Juniori C (născuți după 1 ianuarie 1999): FC Viitorul - Oil Terminal 2013 (sâmbătă, ora 9.00, Complex Academia Hagi), Academia Hagi- Axiopolis Cernavodă (sâmbătă, ora 11.00, Complex Academia Hagi), FC Viitorul II - Palatul Copiilor (sâmbătă, ora 9.00, Complex Academia Hagi), FC Farul - CSO Ovidiu (vineri, ora 16.00, Complex Farul), AS Performer - GSIB Mangalia (luni, ora 19.00, Complex Farul), Callatis Mangalia - Săgeata Năvodari (duminică, ora 11.00, teren Neptun). Partida ACSSF Farul 2010 - Sparta Techirghiol a fost amânată; Juniori D (născuți după 1 ianuarie 2001): FC Viitorul II - Palatul Copiilor (sâmbătă, ora 10.30, Complex Academia Hagi), FC Farul - CSO Ovidiu (vineri, ora 17.30, Complex Farul), AS Performer - GSIB Mangalia (luni, ora 17.30, Complex Farul), Callatis Mangalia - Săgeata Năvodari (duminică, ora 9.30, teren Neptun). Partidele FC Viitorul - Oil Terminal 2013, Academia Hagi - Axiopolis Cernavodă și ACSSF Farul 2010 - Sparta Techirghiol au fost amânate; Juniori E (născuți după 1 ianuarie 2003): FC Farul - Top Sport Constanța (sâmbătă, ora 8.30, Complex Farul), ACSSF Farul 2010 - GSIB Mangalia (luni, ora 16.00, Complex Farul), CS Agigea - Metalul Constanța (vineri, ora 10.00, teren sintetic Eforie Nord), Callatis Mangalia - Săgeata Năvodari (sâmbătă, ora 15.00, teren Neptun). Partidele Academia Hagi 2003 - Arsenal Constanța, FC Viitorul 2003 - AS Cogealac și Academia Hagi 2004 - FC Real au fost amânate.