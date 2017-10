Începe aventura americană! Bobul tricolor a trecut Atlanticul

Ca în fiecare sezon, lotul național feminin de bob al României are o toamnă plină de evenimente. După acumulările fizice din vară, tricolorele intră acum în competițiile oficiale, obiectivul fiind strângerea punctelor necesare calificării la Jocurile Olimpice de Iarnă din 2018.Au lăsat în urmă nisipul fierbinte al plajei din Mamaia, „ciuruita” pistă de atletism a stadionului „Farul” și sala de forță a Centrului Sport Forum din Constanța și au luat calea Germaniei, a doua lor patrie. Componentele lotului național de bob al României au mult de lucru în această perioadă.„Am avut trei săptămâni de acumulări și de încercare a materialelor. Și când spun acest lucru, mă refer la bobul cel nou și patinele cele noi. Ne-am pregătit alături de echipajele olimpice ale Germaniei, iar la Konigssee am efectuat ultimul antrenament comun. Am plecat apoi la Winterberg, unde, în perioada 16-21 oc-tombrie, am testat ultimele materiale, înaintea plecării în America”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, antrenorul lotului feminin de bob al României, prof. Paul Neagu.Duminică, 22 octombrie, echipa României a decolat de pe aeroportul din Munchen (Germania), destinația fiind Vancouver (Canada).Peste Atlantic, fetele profesorului Neagu vor avea de parcurs trei etape de Cupă Mondială, la Lake Placid, Salt Lake City (SUA) și Whistler-Vancouver (Canada). Apoi, vor reveni în Europa, pentru alte cinci etape de Cupă Mondială.„La finele celor opt runde de Cupă Mondială, se va întocmi clasamentul general și sperăm să strângem punctele necesare care să ne asigure calificarea la Jocurile Olimpice de Iarnă de la PyeongChang (Coreea de Sud), din februarie 2018”, a explicat tehnicianul constănțean.Prima etapă, la Lake PlacidPrimul examen de Cupă Mondială va avea loc în data de 2 noiembrie, la Lake Placid, precedat fiind de o săptămână de antrenamente la Whistler.Componența lotului tricolor este următoarea: Maria Constantin (pilot), Andreea Grecu (pilot), Florentina Iusco (împingătoare), Beatrice Puiu (împingătoare), Teodora Vlad (împingătoare); maseur - Georgian Iusco.„Valoarea piloților Maria și Andreea este deja cunoscută, iar în plus, de data aceasta, beneficiem de două împingătoare de excepție. Florentina Iusco Marincu este fostă campioană mondială la juniori la triplusalt și lungime și vicecampioană europeană de sală la lungime seniori. De asemenea, primim ajutor din partea atletei Beatrice Puiu, heptatlonista care a revenit din America să împingă bobul pentru România la Jocurile Olimpice. Le urăm succes în noua formulă și să obținem biletele pentru JO 2018”, a mai spus profesorul Paul Neagu.