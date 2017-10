Săptămână foarte importantă pentru handbalistele de la CS Tomis

Încep negocierile de contracte

Săptămâna aceasta se anunță a fi una foarte importantă pentru echipa de handbal feminin CS Tomis Constanța. Lotul medaliatei cu bronz la ultima ediție de campionat ar putea suferi modificări, în luarea deciziilor o pondere importantă având factorul economic. CS Tomis a prins in extremis ultima treaptă a podiumului în sezonul 2009 / 2010 al Ligii Naționale de handbal feminin. După bucuria cuceririi medaliilor de bronz, pentru formația constănțeană urmează acum o săptămână foarte importantă, nefiind excluse „mișcări de trupe”. „Șase dintre actualele componente ale lotului, printre care Mihaela Pârâianu, Diana Druțu sau Doina Avram, sunt la final de contract și vom demara negocierile. De asemenea, sunt jucătoare împrumutate de la alte echipe, cum este cazul Gabrielei Szabo, care s-ar putea întoarce la Rulmentul Brașov. În schimb, e foarte posibil să revină la echipă cele patru handbaliste care au evoluat, sezonul precedent, sub formă de împrumut, la HCM Buzău. Staff-ul tehnic va decide de cine are nevoie, în funcție de obiectivele propuse. De asemenea, sunt jucătoare care mai au contract încă un an și care merg mai departe. Vom vedea și vom analiza opțiunile tuturor”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, directorul executiv al CS Tomis, prof. Traian Bucovală. Oficialul constănțean spune că, în luarea deciziilor, va cântări mult și factorul economic. „Discuțiile vor fi determinate de obligațiile financiare ale clubului. Sunt restanțe către jucătoare, vom vedea ce soluții vom găsi. Sper ca administrația locală să aprecieze la justa valoare evoluția fetelor și să ne sprijine în continuare. Am câștigat medaliile de bronz, dar la fel de important este că sezonul 2010 / 2011 va fi cel de-al 30-lea consecutiv în care Tomisul (ex-Hidrotehnica) evoluează în Liga Națională”, a explicat profesorul Bucovală.