Încep Campionatele Europene de gimnastică. "Avem speranţe la medalii!"

Încep Campionatele Europene de gimnastică. "Avem speranțe la medalii!"

România participă cu o delegație profund remaniată la Campionatele Europene 2018 de seniori și juniori de la Glasgow (2-12 august), față de acum un an la Cluj-Napoca, din cauza unor accidentări și retrageri, și are ca obiectiv câștigarea a 2-4 medalii și 2-4 locuri IV-VI, atât la seniori, cât și la juniori, informează Agerpres.Față de CE 2017 de la Cluj-Napoca, din lotul de senioare nu mai fac parte Cătălina Ponor (retrasă din activitate), Larisa Iordache (în recuperare după o accidentare), Ioana Crișan și Olivia Cîmpian, iar din lotul de seniori au dispărut Marian Drăgulescu, care nu a primit avizul INMS, Cristian Bățagă, Laurențiu Nistor și Andrei Ursache. Doar Andrei Muntean, Vlad Cotuna și Adelin Kotrong se mai regăsesc în echipa pentru Glasgow.Fetele intră primele în concurs, cu calificări programate pe 2 august la senioare, urmate de finala pe echipe pe 4 august și finalele pe aparate pe 5 august. Junioarele debutează pe 3 august, cu calificări și finala pe echipe și la individual compus, iar pe 5 august au loc finalele pe aparate.„Noi am mai avut la Glasgow un campionat mondial în 2015, este un loc extraordinar pentru competițiile de gimnastică, cu o organizare de excepție. Este o ediție specială, pentru că e un campionat european care are loc în cadrul unor Jocuri Europene, aflate și ele la prima ediție. Ne dorim foarte tare 1-2 medalii și 1-2 locuri IV-VI, per total, la junioare și senioare. Denisa Golgotă, la senioare, are șanse la medalie, iar junioarele sunt într-o mare probă de foc, sunt la prima lor competiție majoră. Sunt copii de la care sperăm foarte mult, dar nu aș vrea să dau nume”, a declarat, ieri, într-o conferință de presă susținută la sediul MTS, Anca Grigoraș, antrenor federal de gimnastică feminină.v v vBăieții intră în concurs pe 9 august, cu calificări la seniori, pentru finala pe echipe și pe aparate. Pe 11 august are loc finala pe echipe, iar pe 12 august sunt programate finalele pe aparate. Juniorii au calificările pe 10 august, când se vor stabili clasamentele finale la individual compus și pe echipe, iar pe 12 august sunt programate finalele pe aparate.Mircea Apolzan, antrenor federal la gimnastică masculină, a precizat că obiectivul băieților, la seniori și juniori, va fi una-două medalii și unul-două locuri IV-VI.„Andrei Muntean, de departe, poate ataca o medalie, Vlad Cotuna sperăm să se califice într-una sau două finale, la aparatele lui favorite. La juniori, îi avem pe cei doi frați gemeni Robert și Gabriel Burtănete. Competiția de juniori are un format special, în sensul că din calificări vom avea direct rezultatul la individual compus și pe echipe, iar această competiție este un test important pentru alegerea gimnastului care participă la Jocurile Olimpice de Tineret din octombrie, de la Buenos Aires. Este o competiție de obiectiv extrem de importantă pentru noi și suntem foarte bucuroși că am obținut calificarea și la masculin”, a declarat Mircea Apolzan.