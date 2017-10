Dunărea Galați - CS Cleopatra 0-65, în DN de rugby juniori U19

Încălzire de primăvară

După o vacanță îndelungată, Divizia Națională de rugby juniori sub 19 ani a revenit în prim plan, o dată cu disputarea a trei partide din runda a 14-a. CS Cleopatra Mamaia n-a avut probleme în deplasarea de la Galați, unde a reușit o victorie fără drept de apel. Pauza de iarnă a priit celor de la CS Cleopatra, echipa antrenată de Cristian Brănescu și Marian Nache impunându-se clar, scor 65-0, pe terenul Dunării Galați. „A fost un meci pe care l-am dominat de la un capăt la celălalt, formația gazdă nepunând probleme decât în rare momente. Am început partida fără jucătorii de la lotul național. Ei au venit la Galați direct din catonamentul de la Poiana Brașov și i-am folosit doar după pauză, să se dezmorțească puțin”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, principalul Brănescu. Tehnicienii constănțeni au folosit următorul XV titular: Pastramă, Hîncu, Voineagu, Bărăș, Popa, Damian, Y. Lascu, N. Lascu, Mihalcea, Holban, Trandafir, Gobjilă, Tiron, Ciucă și Bucevschi, în repriza secundă fiind trimiși în teren Puișoru, Pîrvu, Zapan, Graur și Munteanu. A arbitrat Horațiu Bărgăunaș; judecători de margine - Ionel Tinu și Viorel Bujoreanu. Celelalte rezultate ale rundei: Dinamo - CS Gens Cluj 12-12, CSS 3 Steaua - Colegiul Național „Aurel Vlaicu” 8-47. În urma victoriei de la Galați, CS Cleopatra se menține pe locul întâi în clasament, cu 62 de puncte, fiind urmată de CNAV (60 p), Metrorex (55 p) și LPS Focșani (53 p). Etapa viitoare, programată duminică, 23 martie, de la ora 13, CS Cleopatra are meci în deplasare, cu CSS Bîrlad.