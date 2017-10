Încălţaţi adidaşii de sală, se dă startul Superligii Constanţei!

Fotbaliștii amatori nu mai au răbdare

Încălțați adidașii de sală, se dă startul Superligii Constanței!

Joi, 11 noiembrie, este ultima zi în care vă mai puteți înscrie echipa în Superliga de fotbal în sală a Constanței, competiție de tradiție organizată la Clubul Eden din Bd. Aurel Vlaicu. Tot joi, de la ora 19.30, va avea loc ședința tehnică, la care sunt invitați toți conducătorii echipelor. „Ediția de anul acesta a campionatului de fotbal în sală se va desfășura sub forma unei Superligi, cu meciuri tur și retur, plus play-off. Până acum (n.r. - ieri la prânz), și-au manifestat dorința de a participa 12 echipe. Pot juca fotbaliști fără limită de vârstă, fie că sunt (sau au fost) legitimați ori nu. Lotul fiecărei echipe va cuprinde maximum 15 jucători, iar în teren vor intra patru plus portarul. În perioada de „mercato”, dintre tur și retur, loturile pot suferi maximum cinci modificări. Nu în ultimul rând, vreau să-i atenționez pe jucători că violența, fizică sau verbală, va fi drastic pedepsită”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, organizatorul turneului, Eden Lică. Valoarea totală a premiilor este de 5.000 de lei.