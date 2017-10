Încă un jucător pleacă de la Steaua. Ce spune Mirel Rădoi

Prezent doar în tribună la meciul de campionat cu Pandurii, câștigat de Steaua fără probleme, Gabi Iancu a fost lăsat în afara lotului de antrenorul Mirel Rădoi și la returul cu Trencin, din preliminariile Ligii Campionilor."Eu am hotărât ca Țucudean și Luchin să plece. Cu Tamaș e vorba de indisciplină, e altceva. Eu nu iau niciodată decizii împotriva antrenorului. De Țucudean i-am zis lui Mirel Rădoi că nu avem nevoie de el, iar el a zis «da». Și i-am mai spus de un jucător care încă mai e la Steaua. Și el o să zboare de la Steaua. Pe omul care muncește îl vezi, am zis eu vreodată că am încredere în Iancu? Păi dacă vin Alibec și De Amorim, va pleca Iancu. Că am vorbit să-l dau. Fotbalistul se vede, e nevoie de muncă multă", a spus Gigi Becali, citat de dolce-sport.ro."Rămâne de văzut ce se întâmplă cu Gabi Iancu. Depinde ce jucători aducem și vom vedea dacă va pleca", a comentat Mirel Rădoi.