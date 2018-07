Încă un debut în Liga l pentru FC Viitorul Constanţa

Încă un debut în Liga l pentru FC Viitorul Constanța

În partida de luni seară, pe care FC Viitorul Constanța a terminat-o la egalitate, scor 1-1 (0-1), contra celor de la Concordia Chiajna, managerul tehnic al constănțenilor, Gheorghe Hagi, a oferit șansa mijlocașului Paul Iacob (22 de ani) să debuteze pe prima scenă a fotbalului românesc. Astfel, Paul Iacob devine al 37-lea jucător promovat de Gheorghe Hagi, produs al academiei sale.v v vReprezentativa sub 19 ani a României va disputa două partide amicale împotriva selecționatei similare a Israelului, pe 7 și 9 august, la Centrul de Fotbal de la Mogoșoaia. Tricolorii pregătiți de Dan Oprescu au ajuns la Mogoșoaia la finele săptămânii trecute. Din lotul de 22 de jucători convocați, patru sunt legitimați la FC Viitorul Constanța: Darius Mureșan, Marius Leca, Vlad Chera și Alexandru Pop.Reprezentativa U19 va juca în toamna acestui an calificările Campionatului European dedicat juniorilor Under 19, care se va desfășura în Armenia în vara anului 2019. România va face parte din Grupa 13 alături de Bulgaria, Grecia și Gibraltar. Turneul de calificare va fi găzduit de Bulgaria și se va desfășura în perioada 14-20 noiembrie.