Încă doi jucători noi la Farul: Liviu Ştefan şi Lucan

Încă doi jucători noi la Farul: Liviu Ștefan și Lucan

Foștii fundași ai Deltei Tulcea au venit la Constanța, Liviu fiind aproape să fie înregimentat de „marinari” și în sezonul trecut. Președintele Relu Damian a declarat că Farul s-a înțeles cu majoritatea jucătorilor aflați în acest moment la club, rămânând doar ca înțelegerile să fie parafate și înregistrate la Federație. Liviu Ștefan (31 de ani) și Marius Florin Lucan (32 de ani) au evoluat în sezonul trecut la Delta Tulcea. În această perioadă pre-competițională, Liviu (fundaș central sau stânga) a efectuat pregătirea cu Gloria Buzău, iar în 2009 a fost la un pas de revenirea la Farul, însă cele două părți s-au despărțit înaintea plecării echipei în Italia. De la pregătirea de ieri a „marinarilor” au lipsit tinerii care au făcut deplasarea sub comanda antrenorului Cristi Șchiopu la meciul de Cupă cu ACS Berceni, fostul căpitan al Farului bazându-se pe Isleam, Nițescu, D. Forminte, Sescioreanu, Ismail, Mocanu, Uzun, Drăghici, Scupra, Ureche, Conțu, Frățilă, Vlaciu, Gușe și Bubuleandră. Președintele Farului, Relu Damian, a declarat că antrenorul Ioan Sdrobiș va avea la dispoziție cel puțin 18 fotbaliști pentru partida cu Viitorul Constanța. „Ne-am înțeles cu majoritatea jucătorilor aflați acum la Farul. Joi, profesorul Sdrobiș se va baza cu siguranță pe 18 jucători. Încercăm să legitimăm chiar 23, pentru ca antrenorul nostru să aibă de unde alege”, a spus Damian. Meciul Viitorul - FC Farul nu se va amâna, deși clubul gazdă și-a dat acceptul. Cererea Farului nu a fost aprobată însă de Federația Română de Fotbal, întrucât nu a fost depusă în termenul regulamen-tar de șapte zile. „Cu șapte zile înainte, nu știam dacă jucăm. E un caz excepțional, care putea fi rezolvat favorabil de FRF, având în vedere că cele două cluburi se înțeleseseră. Dacă se aproba, aveam timp pentru a ne organiza mai bine pentru campionat. Însă, dacă aceasta a fost hotărârea, nu avem ce face decât să jucăm”, au declarat șefii Farului. În grupul de jucători aduși de Farul din țară se află și portarul Dan Zdrâncă (29 de ani), care a jucat în sezonul trecut la FC Snagov, iar în ultima perioadă s-a pregătit cu Severin. „Marinarii” mai vor însă un portar cu experiență, vorbindu-se de variantele Hăisan, Mihai Barbu sau Cristi Munteanu. „Nu mă sperie concurența, e benefică. Eu m-am înțeles cu Ioan Sdrobiș în privința contractului. Am încredere că Farul nu se va face de râs în acest sezon. Dacă lucrurile merg bine, așa cum au început, echipa poate înregistra rezultate bune. Întâi trebuie să ne omogenizăm însă, pentru că pornim practic de la zero”, a spus Dan Zdrâncă. La Farul au ajuns și doi dintre jucătorii cu care Ioan Sdrobiș a lucrat la Jiul Petroșani, atacanții Alin Abuzătoaie (20 ani) și Eduard Tismănaru (23 ani). La 18 ani, Abuzătoaie a fost achiziționat, la pachet cu Bogdan Roiu, de Steaua, club de la care Farul încearcă acum să-l obțină pentru două sezoane, sub formă de împrumut. „Mâine (n.n. - astăzi) discut contractul. Abia aștept să se rezolve cu actele și să-i dăm drumul la treabă. Nu cred că în acest campionat ne putem gândi la Liga 1, dar, după ce ne punem pe picioare, sezonul viitor vom trage la promovare. L-am avut un an antrenor pe Sdrobiș la Jiul. La Farul am fost primiți bine, iar atmosfera e bună”, a spus și Tismănaru, jucător care, în 2007, înscria două goluri într-o partidă din „16\"-imile Cupei României Jiul (Liga a II-a) - Farul 3-2.