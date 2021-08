În week-end, se joacă oină la Frasin. Frontiera Tomis, favorita Cupei Federaţiei

âmbătă, 28 august, cu începere de la ora 9.00, pe stadionul „1 Mai” din oraşul Frasin (judeţul Suceava), se vor disputa întrecerile Cupei Federaţiei la oină, competiţie destinată seniorilor. Turneul este organizat de Federaţia Română de Oină, în parteneriat cu Ministerul Tineretului şi Sportului, Comitetul Olimpic şi Sportiv Român, Primăria şi Consiliul Local Frasin şi Consiliul Judeţean Suceava.După „duşul rece” de care a avut parte în primul turneu play-off, cel de la Buşteni, unde a fost învinsă de Biruinţa Gherăieşti, campioana ACS Frontiera Tomis Constanţa îşi doreşte mult să îşi ia revanşa în faţa formaţiei nemţene şi să cucerească un nou trofeu. Frontiera Tomis porneşte cu prima şansă, dar va trebui să abordeze fiecare joc cu maximă atenţie, pentru a nu mai avea parte de surprize neplăcute.Celelalte echipe care se vor alinia la startul Cupei Federaţiei sunt Avântul Frasin (judeţul Suceava), CSM Râmnicu Sărat (judeţul Buzău) şi Stejarul Pârcovaci (judeţul Iaşi).„Le urăm mult succes tuturor participanţilor, fie ca cea mai bună echipă să câştige”, a transmis preşedintele Federaţiei Române de Oină, constănţeanul Nicolae Dobre.XXXLa Galicea Mare (judeţul Dolj), s-au desfăşurat, zilele trecute, în organizarea Federaţiei Române de Oină, a Ministerului Tineretului şi Sportului, Primăriei şi Consiliul Local Galicea Mare, partidele din cadrul Cupei Federaţiei şi Cupei Satelor.„Aşa cum era de aşteptat, meciurile în cele două competiţii au fost echilibrate. Au fost două turnee care ne-au arătat, încă o dată, că oina, sportul naţional al României, devine din ce în ce mai iubit, dar mai ales urmărit şi practicat atât de băieţi, cât şi de fete.Federaţia Română de Oină mulţumeşte tuturor pentru participare şi pentru plăcerea de a juca oină, felicită câştigătoarele şi aşteaptă cât mai multe fete şi băieţi să promoveze şi să practice acest sport”, a declarat preşedintele Nicolae Dobre.Iată clasamentele celor două competiţii: Cupa Federaţiei: 1. CSM Râmnicu Sărat (9 puncte), 2. CSM Progresul Băileşti (7 p), 3. ACS Avântul Frasin (4 p). 4. CS Hoina Craiova (4 p); Cupa Satelor: 1. ACS Galicea Mare (9 p), 2. AS Luceafărul Râmnicelu (7 p), 3. AS Cutezătorii Bucovina Frasin (5 p), 4. AS Fair-play Giurgiţa (3 p).XXXOina este prezentă şi pe site-ul oficial al Arhivelor Naţionale, într-un material în care sunt prezentate sporturile interbelice. Chiar între primele articole, se face referire la o întrecere de oină între echipe din Neamţ şi Constanţa, în anul 1929.Foto: Facebook / Federaţia Română de Oină