Hagi, supărat înaintea meciului cu CFR Cluj:

"În România, toată lumea are dreptul la o opinie, numai eu nu!"

FC Viitorul va evolua duminică, 2 septembrie, de la ora 18.30, pe terenul CFR-ului Cluj, într-o partidă din etapa a Vll-a a Ligii l la fotbal, transmisă în direct, pe Digi Sport 1, Telekom Sport și Look TV.Înainte de plecarea spre Ardeal, managerul tehnic al Viitorului, Gheorghe Hagi, a susținut o conferință de presă, la Ovidiu, prin care a prefațat duelul contra echipei campioane.„Va fi o deplasare grea, din toate punctele de vedere. Este echipa campioană a României, o formație puternică, cu un lot valoros. Suntem conștienți că va fi un meci foarte greu, dar mergem încrezători, să ne jucăm șansa și să ne întoarcem cu punct sau puncte”, a declarat Hagi.De asemenea, Hagi a ezitat să comenteze informația conform căreia atacantul Denis Drăguș (19 ani) va fi convocat oficial, duminică, la naționala de seniori a României pentru dubla cu Serbia și Muntenegru, din Liga Națiunilor.„Nu vreau să comentez. În România, toată lumea are dreptul la opinie, numai Hagi nu are voie! Nu o să mai vorbesc despre ceea ce înseamnă fotbalul românesc, despre deciziile luate de cei care conduc fotbalul românesc. Când spune Hagi ceva - bombă! Toată lumea se grăbește să interpreteze în fel și chip, doar să facă rău. Am un club, o academie care a produs mulți jucători și cu siguranță nimeni nu-mi va lua plăcerea de a sluji fotbalul, fiindcă este pasiunea vieții mele”, a completat Gheorghe Hagi.