Martin Stoev - antrenor CVM Tomis Constanța:

„În România, singura echipă care ne poate pune probleme este Zalăul“

Ştire online publicată Sâmbătă, 14 Ianuarie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Victoria reușită de CVM Tomis chiar pe terenul rivalilor de la Explorări Baia Mare din Challenge Cup la începutul acestei săptămâni le-a dat moral jucătorilor lui Martin Stoev. Tehnicianul bulgar al Tomisului este mulțumit de forma arătată de jucătorii săi în primul joc din 2012 și este sigur că Began & Co. nu vor avea probleme în jocul cu S.C.M. U. Craiova.- Ați avut un început bun de săptămână cu o victorie la Baia Mare.- O nouă victorie desigur! Sunt bucuros că am câștigat dar mai ales de felul cum au evoluat băieții. A fost un meci dificil, echipa din Baia Mare a jucat bine iar victoria este meritată.- Sunteți cu un pas în faza următoare a competiției, pe cine ați prefera ca viitor adversar pe Nea Salamina sau pe Anorthosis?- După cum știți, Salamina s-a impus în primul meci și sunt convins că Anorthosis își va juca șansa dar le va fi greu. Însă ca adversar nu am preferințe, ambele echipe sunt puternice.- Aveți emoții înaintea jo-cului cu U. Craiova?- Nu am de ce. Echipa este pregătită și sunt convins că vom câștiga. În România, singura echipă care ne poate pune probleme este Zalăul. Cu tot respectul pentru adversarele noastre, dar restul echipelor sunt la un nivel inferior față de cel la care ne situăm noi și Remat.- Aveți probleme de lot înaintea jocului de mâine?- Absolut niciuna, toți jucătorii sunt apți de joc.- Sunteți deja de 6 luni în România, puteți să faceți o comparație cu campionatul național din Bulgaria?- Sincer să fiu, în acest moment prima divizie din România este mult mai puternică decât cea din țara mea. Echipele din România sunt mult mai bogate și reușesc să țină jucătorii buni în țară, așa cum e cazul și la Tomis, spre deosebire de Bulgaria unde cei mai buni jucători pleacă să evolueze în străinătate. Acest lucru este în avantajul naționalei noastre care este în acest moment mai puternică decât cea a României.- Am putea vedea în viitorul apropiat unul sau doi interna-ționali bulgari la CVM?- Este foarte greu ca acest lucru să se întâmple pentru că sunt jucători care câștigă foarte mulți bani, iar asta nu depinde doar de mine. De multe ori jucătorii foarte buni caută echipe de top, unde să câștige și câteva trofee.- Cu lotul actual CVM Tomis ar face față în Liga Campionilor?- Nu! Nici vorbă. Champions League este o competiție foarte grea, este foarte, foarte greu să reziști acolo fără investiții. Avem o echipă bună cu care putem lua campionatul, dar pentru Liga Campionilor vom avea nevoie de întăriri. Sincer, decât să merg să mă fac de râs acolo, mai bine nu mă calific.