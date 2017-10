CS Intercredo Pitești - SN Constanța 0-7, în Liga I de fotbal feminin

În repriza a doua, a plouat cu goluri

Echipa SN Constanța este performera rundei a șaptea a Ligii I de fotbal feminin: a învins, cu scorul de 7-0, în deplasare, pe CS Intercredo Pitești, după ce, la pauză, tabela indica 0-0. „Meciul s-a jucat pe un teren sub orice critică, o mocirlă cum rar ți se întâmplă să vezi. În prima repriză, gazdele s-au apărat cu tot efectivul, pe două linii, în fața careului, așa că n-am reușit să marcăm. După pauză, am schimbat tactica. Am făcut un pas înapoi, le-am provocat să iasă la atac, le-am prins dezorganizate și golurile au venit unul după altul. La final, antrenorii și sponsorii clubului piteștean au venit să ne felicite, pentru că dăm credit tinereții”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, antrenorul echipei de pe litoral, Ion Zlate. Pentru SNC, au jucat: Denisa Florea, Niculina Vălimăreanu, Maria Ghinea, Niculina Radu, Roxana Solcan (min. 75, Cătălina Drăgan), Luana Ilie, Simona Trandafir, Mariana Dumitrache (min. 75, Georgiana Pătulea), Nicoleta Cioroiu, Florentina Focșa și Marinela Năstase. Golurile au fost marcate de N. Cioroiu (3), M. Năstase (2), R. Solcan și S. Trandafir (câte 1). În urma acestui succes, SNC a urcat pe locul nouă, cu șase puncte. Etapa viitoare (duminică, 15 noiembrie), echipa constănțeană va întâlni, în deplasare, pe CFR Cluj.