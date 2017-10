"În primul rând, trebuie să fim corecţi cu noi înşine"

Ministrul Tineretului și Sportului, Elisabeta Lipă:

"În primul rând, trebuie să fim corecți cu noi înșine"

Ministerul Tineretului și Sportului, cu sprijinul Ministerului pentru Consultare Publică și Dialog Civic, a actualizat și organizat, în format deschis, o serie de baze de date conținând informații despre infrastructura din domeniul tineretului și sportului, dar și cu privire la activitățile specifice, informează un comunicat remis Agerpres.Este pentru prima dată cât aceste seturi de date sunt comunicate public.Decizia MTS de a publica un prim set de informații, urmând să apară noutăți în perioada lunii noiembrie, se încadrează în efortul general al Guvernului de a sistematiza informații disparate, incomplete din ministere și de a le da publicității.Ministrul Tineretului și Sportului, Elisabeta Lipă, a menționat necesitatea creșterii transparenței.„Din prima zi a acestui mandat, am pus pe masa tuturor partenerilor, federații, cluburi și alte structuri neguvernamentale necesitatea creșterii transparenței, ca și condiție esențială pentru acceptarea reformelor în sistem. Nu m-am ferit să vorbesc despre faptul că în domeniul pe care îl gestionez avem nevoie să discutăm despre eficiență, după cum avem nevoie să acceptăm transparența ca fiind medicamentul pentru tratarea problemelor noastre. Nu am fost iubită pentru această abordare, dar cei care au făcut sacrificii pentru sport și pe care mă bazez știu că suntem la un moment de răscruce pe care nu îl depășim decât în măsura în care suntem corecți cu noi înșine”, a declarat Elisabeta Lipă, cea care a fost implicată personal și care a urmărit ca evaluările Ministerului să fie date publicității.Datele prezentate se referă la: date statistice privind structura organizatorică sportivă la nivelul tuturor județelor, finanțarea federațiilor sportive la nivelul anului 2016, centralizatorul proiectelor finanțate de către MTS etc. Ele sunt accesibile atât pe site-ul ministerului - http://mts.ro/transparenta/ cât și în portalul www.data.gov.ro.