O cronică pe care nu aș fi dorit să o scriu niciodată

In memoriam, Liviu BRUCKNER

A format generații întregi de jurnaliști. A modelat cariere și caractere umane. A contribuit în bună măsură la progresul sportului constănțean, căruia i-a închinat mai bine de patru decenii. Și-a trăit viața pe stadioane și săli de sport, a scris mii de cronici, era o adevărată enciclopedie de date, nume, locuri, personaje, eveni-mente. Astăzi, ziaristul Liviu BRUCKNER nu mai este printre noi. A plecat discret spre o lume mai bună. În Ceruri, era nevoie de un cronicar sportiv înzestrat cu har și sentiment, iar Dumnezeu a considerat că fostul nostru coleg este cel mai în măsură să aștearnă pe hârtie articolele despre meciurile de fotbal ale îngerilor. Rândurile curg greu, parcă mai greu decât niciodată. Și nu din pricina monitorului. În urma lui Liviu BRUCKNER, rămâne o moștenire spirituală enormă și nu mă pot gândi la el decât ca la un profesionist desăvârșit al condeiului. „Să fii vertical, incisiv, curios, să pui întrebări, să nu te lași aiurit de nimeni. Să scrii adevărul. Să îți respecți meseria, cititorii, pe cei din jur, și astfel te respecți pe tine însuți. Să te lupți până la capăt". Aceste vorbe erau literă de lege și m-au ajutat mult în anii ce au urmat. Era extrem de exigent, nu accepta jumătățile de măsură și lucrul făcut de mântuială. Îmi amintesc că am ieșit de multe ori trântind ușa biroului de la etajul doi, jurându-mi că nu mă mai întorc în redacție. De fiecare dată, am revenit - și cu tolba plină de informații -, pentru că ziaristul Liviu BRUCKNER îmi insuflase „microbul". Astăzi, la dureroasa despărțire, nu ne mai rămâne decât să-i mulțumim pentru că ne-a învățat meserie. Dumnezeu să aibă grijă de sufletul lui! Soția Matilda și fiul Bogdan anunță cu durere stingerea din viață a celui ce a fost soț model și tată iubitor Liviu BRUCKNER. Înmormântarea are loc astăzi, la orele prânzului, la Cimitirul Central Constanța. Direcția pentru Sport a Județului Constanța, FC Farul, CS Farul, CS Tomis, CS Universitatea, CSS 1, LPS „Nicolae Rotaru" CSS, CS Marea Neagră își exprimă regretul pentru trecerea în neființă a ziaristului Liviu BRUCKNER. Dumnezeu să-l odihnească în pace.