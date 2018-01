În luptă la baionetă cu FRF! „Nu înţeleg de ce sunt ţinut afară din arbitrajul românesc”

În luptă la baionetă cu FRF! „Nu înțeleg de ce sunt ținut afară din arbitrajul românesc”

Un fost mare arbitru internațional, Aurel Onița, a declarat război Federației Române de Fotbal, după ce membrii CCA i-au refuzat calitatea de observator, eliminându-l complet din sportul pe care l-a slujit o viață. Onița spune că nu se va lasă, că va lupta pentru drepturile sale și va merge în instanță.„De la sfârșitul anului trecut, de când Comisia Centrală a Arbitrilor (CCA) mi-a retras calitatea de arbitru asistent Liga 1, în mod discriminatoriu, pe criteriu de vârstă, am fost eliminat complet din arbitrajul românesc, CCA refuzând să-mi recunoască calitatea de observator, după 15 ani de activitate în Liga 1 (370 de meciuri) și 11 ani ca arbitru asistent FIFA (102 meciuri)”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Aurel Onița.Acesta spune că, după aproape un an în care a încercat soluționarea amiabilă a acestei nedreptăți, timp în care s-a adresat, în scris, chiar și președintelui Federației Române de Fotbal, care nu i-a răspuns, a formulat o cerere de chemare în judecată, la Curtea de Apel București, împotriva FRF și CCA.„Sunt convins că, pe această cale, voi obține calitatea de observator, care este un drept al meu, ca urmare a faptului că am fost arbitru asistent internațional.Deși nu înțeleg motivele pentru care sunt ținut afară din arbitrajul românesc, mai dureroasă a fost umilința la care am fost supus de către foștii mei colegi, actuali membri CCA, atunci când mi s-a cerut să prezint «documente care atestă activitatea mea pe plan local». Care dintre membrii Comisiei Centrale a Arbitrilor nu cunoaște activitatea mea pe plan local?În timp ce foștii mei colegi din CCA, împreună cu care am arbitrat, de-a lungul timpului, atât în țară, cât și în străinătate, sunt delegați la meciuri ca observatori de arbitri, mie nu mi s-a recunoscut această calitate”, a explicat Aurel Onița.XXXFostul arbitru internațional are o serie de întrebări pe care le adresează membrilor CCA:1. Recunoașteți că la cursul de instruire de iarnă a arbitrilor și observatorilor de Liga 1, desfășurat la Cheile Grădiștei, în perioada 25-28 ianuarie 2017, am fost prezentat de către președintele CCA, Kyros Vassaras, ca și instructor al CCA?2. Recunoașteți că la cursul de instruire de iarnă a arbitrilor și observatorilor de Liga 2, desfășurat la Cheile Grădiștei, în perioada 20-23 februarie 2017, am prezentat tema „Ofsaidul”, în calitate de instructor al CCA?3. Recunoașteți că la cursul de instruire de iarnă a arbitrilor de Liga 3, desfășurat la Rm. Sărat, în perioada 25-26 februarie 2017, am prezentat tema „Ofsaidul”, în calitate de instructor al CCA?4. Recunoașteți că, în fapt, am fost colaborator CCA, din momentul în care am fost prezentat ca instructor?5. Recunoașteți că puteam fi delegat ca observator de arbitri, datorită faptului că am fost colaborator CCA și fost arbitru internațional?6. La câte jocuri am fost delegat, ca observator de arbitri, în anul 2017?7. Recunoașteți că nu ați soluționat, în termen legal, cererea mea cu nr. 4488/28.06.2017?8. Recunoașteți că am participat la cursul de instruire desfășurat la Cheile Grădiștei, în perioada 03.07-06.07.2017, în calitate de observator de arbitri Liga 1, am susținut și promovat testarea teoretică?9. Recunoașteți că, în fapt, am colaborat și sprijinit CCA, de câte ori am fost solicitat, fără să am nici o pretenție?10. Recunoașteți că, în drept, nu mi-ați conferit nicio calitate oficială, în anul 2017?11. Care este motivul real pentru care am fost eliminat din arbitrajul românesc, după 23 de ani de activitate?XXXÎn urma acestei situații neplăcute, Aurel Onița a decis să-și caute dreptatea în instanță. Astfel, la Curtea de Apel București, Secția a VIII-a contencios administrativ și fiscal, este înregistrată o cerere de chemare în judecată, în calitate de pârâți fiind Federația Română de Fotbal și Comisia Centrală a Arbitrilor.Iată și elementele solicitate de fostul mare arbitru internațional:- „Dobândirea de către subsemnatul a calității de observator de arbitri Liga 1, începând cu sezonul competițional 2017-2018;- Constatarea îndeplinirii condiției stagiului la o ligă inferioară sau la județ, cerută de art. 142 pct. 3 din RODAAF;- Obligarea pârâtelor, în solidar, la plata către subsemnatul a despăgubirilor materiale provocate, constând în contravaloarea baremelor de observator de arbitri Liga 1 ce mi s-ar fi cuvenit, raportat la media delegărilor observatorilor de arbitri Liga 1, pentru perioada cuprinsă între data de 28.06.2017 și momentul soluționării definitive a prezentei cereri;- Obligarea pârâtelor, în solidar, la plata către reclamant a daunelor morale în cuantum de 200.000 lei, cauzate prin acțiunea lor culpabilă;- Obligarea pârâtelor, în solidar, la plata cheltuielilor de judecată ocazionate de acest proces”.