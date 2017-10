„În deplasare, suntem mai dezinvolţi decât acasă“

Ion Marin, antrenorul Farului:

„În deplasare, suntem mai dezinvolți decât acasă“

Ion Marin, antrenorul Farului, s-a declarat mulțumit de egalul de la Urziceni, remarcând însă că „rechinii“ se descurcă mai bine afară decât pe teren propriu, cadență pe care trebuie să și-o găsească și la Constanța. „Pentru Farul, orice meci pe care-l mai are de disputat este pe viață și pe moarte. Punctele pe care le-am risipit acasă ne obligă la aceasta. În situația noastră, orice punct pe care-l obținem este extrem de important. Lupta pentru evitarea retrogradării nu este încheiată sub nicio formă. Farul beneficiază, o spun încă o dată, de un program favorabil. Dacă reușim să câștigăm meciurile de pe teren propriu și să mai aducem ceva de afară, ne salvăm cu siguranță. Partidele care vor urma se anunță grele, dar echipa a dovedit că poate juca la un nivel bun”, a declarat „Săpăligă“, la conferința de presă a meciului cu Unirea Urziceni. Ion Marin a mai spus că, și sâmbătă, Farul a arătat că știe să joace la rezultat. Poate că, dacă erau mai îndrăzneți, fariștii obți-neau mai mult, dar principalul con-stănțean este mulțumit și așa. Ion Marin s-a declarat satisfăcut și de arbitrajul lui Teo Crăciunescu. „Se pare că echipa are mai multă dezinvoltură afară decât pe teren propriu. Băieții trebuie să-și găsească însă această cadență și la Constanța și să ne obținem rezultatele de pe teren propriu, pentru că acestea sunt cele care te retrogradează”, a încheiat „Săpăligă“.