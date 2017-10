În „Badea Cârţan“, se trag primele „cartuşe“

CS Cleopatra - CSS Unirea Iași, în Divizia Națională de rugby juniori U19

În „Badea Cârțan“, se trag primele „cartușe“

După sincopa din sezonul precedent, în care s-a văzut descoperită la capitolul performanță, CS Cleopatra revine în prim-planul luptei pentru titlul național în campionatul juniorilor cu vârste sub 19 ani. Toate energiile sunt captate pentru îndeplinirea obiectivului - câștigarea medaliilor de aur. Sâmbătă, se dă startul ediției 2009 / 2010 a Di-viziei Naționale de rugby juniori Under 19, iar su-porterii echipei CS Cle-opatra așteaptă cu mare interes partida pe care favoriții lor o vor susține, pe teren propriu, în compania celor de la CSS Unirea Iași. Întărită cu jucători de la Colegiul Național „Aurel Vlaicu” București și LPS „Nicolae Rotaru” CSS, trupa con-stănțeană, antrenată de Marian Udroiu și Marian Nache, își dorește un debut perfect. „Pornim pe un drum nou, cu gândul de a readuce pe litoral, după mai bine de 20 de ani, titlul național al acestei categorii de vârstă. În ultimele săptămâni, băieții s-au pregătit foarte bine, iar victoria - cu tot cu bonus - nu cred că ne poate scăpa. Nu știu dacă meciul cu Unirea este ușor sau greu, dar, personal, consider că-l vom folosi ca pe o repetiție pentru derby-ul rundei viitoare, când vom întâlni, la București, pe Metrorex, principala contra-candidată la titlu. Acesta va fi un meci special, prietenii știu de ce”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, pre-ședintele CS Cleopatra, Vasile Chirondojan. În lotul constănțean, nu sunt jucători cu probleme medicale, tehnicienii spu-nând chiar că și-ar dori ca, cel puțin până în iarnă, să fie feriți de accidentări. Vineri, echipa a intrat în cantonament, la Mamaia. Meciul CS Cleopatra - CSS Unirea Iași se joacă pe stadionul din „Badea Cârțan”, cu începere de la ora 15.00, fiind arbitrat de Doru Gordin.