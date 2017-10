În „Badea Cârţan“, „bombă“ cu efect întârziat

CS Cleopatra - Metrorex, în Divizia Națională de rugby juniori U19

În „Badea Cârțan“, „bombă“ cu efect întârziat

Rivalitatea dintre rugby-ul constănțean și cel bucureștean este binecunoscută. Sâmbătă, în „Badea Cârțan“, vom fi martorii unui nou episod: CS Cleopatra vs. Metrorex, în etapa a doua a returului Diviziei Naționale de juniori sub 19 ani. Aflată în lupta pentru titlul național, echipa CS Cleopatra Mamaia primește, în week-end, replica unui adversar agresiv pe toate planurile: Metrorex București, grupare condusă de Nicolae Manolache. „Nu ne speriem de nimeni, avem drept obiectiv victoria cu tot cu bonus. Trebuie să devenim o echipă compactă, omogenă, cu relații bine definite între compartimente, astfel încât, la finalul returului și în turneul final, să ajungem să jucăm aproape fără greșeală. Băieții au crescut în valoare de la meci la meci, iar acest lucru ne dă speranțe că putem realiza marea performanță: cucerirea, după ani buni, a titlului național. Revenind la partida cu Metrorex, le transmit celor de acolo doar atât: valoarea se va vedea în teren și sunt convins că vom marca minimum patru eseuri”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, președintele CS Cleopatra, Vasile Chirondojan. Antrenorul Marian Udroiu nu are probleme deosebite de lot, singura absență importantă fiind cea a fundașului Cosmin Stan, care participă cu naționala U18 a României la Campionatul European. Meciul CS Cleopatra - Metrorex se dispută sâmbătă, de la ora 13.00, pe stadionul din „Badea Cârțan”. Arbitrează o brigadă din București, avându-l la centru pe Vlad Iordăchescu. „Îi invităm la stadion pe toți iubitorii sportului cu balonul oval, pentru a susține echipa și pentru a urmări un spectacol sportiv de calitate. Îi sfătuiesc pe profesorii de educație fizică să-și adune elevii și să vină, sâmbăta, în tribune, pentru că doar așa îi putem atrage pe cei tineri către sport. În viitor, înaintea meciurilor oficiale, vom organiza demonstrații de rugby în 7, o disciplină recent introdusă în calendarul olimpic”, a spus președintele Chirondojan. *** Șapte elevi de clasa a VIII-a din Pașcani au fost selecționați de clubul CFR Constanța, pentru a deveni componenți ai clasei cu program special de rugby ce va fi înființată, în toamnă, la Grupul Școlar „I. Gh. Duca”. „În total, vor fi 30 de locuri în acea clasă. Copiii se vor pregăti împreună, în sistem centralizat. Selecția conti-nuă, căutăm elevi care au calități fizice și care sunt deja inițiați în sportul cu balonul oval. În ceea ce privește centrul de la Valu lui Traian, acolo vrem să ne axăm pe rugby-ul în 7”, a explicat Chirondojan.