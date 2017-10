În acest weekend are loc debutul noului sezon din Premier League. Iată care sunt principalele meciuri și favoritele la titlu

Ştire online publicată Joi, 10 August 2017. Autor: Cuget Liber Online.

S-a terminat vacanța pentru echipele din Premier League. În acest weekend se dă startul noului sezon din cel mai așteptat campionat din lume. Premier League atrage milioane de fani în fiecare an datorită numărului mare de echipe care se luptă pentru primele poziții din clasament dar și pentru jocul spectaculos din fiecare meci. În fiecare etapa au loc meciuri spectaculoase și rezultate surpriză facute de echipe care la început pornesc cu șanse doar pentru scăparea de la retrogradare.Acum 2 ani Leicester a fost echipa surpriză care a reușit să cucerească titlul într-o lupta aproape imposibil de câștigat cu giganții fotbalului Chelsea, Arsenal, Manchester City, United sau Liverpool. După surpriza reușită de Ranieri cu niște jucători anonimi, a revenit râandul celor de la Chelsea săa câștige campionatul sezonul trecut când toată lumea se astepta la alte surprize. Fotbalul din Premier League este și mai spectaculos de la ultimele transferuri în materie de antrenori.La Manchester City îl avem pe Pe Guardiola, antrenor care a schimbat radical jocul Barcelonei și a inventat Tiki-Taka, la United este rivalul sau Mourinho, în timp ce Liverpool l-a adus pe cel care a relansat Borussia Dortmund în elita europeană. Deși au venit în campionat 3 antrenori de top, Chelsea a dat lovitura și a câștigat campionatul cu Antonio Conte, aflat și el la primul sezon pe banca londonezilor. Chelsea a revenit după un sezon dezastruos în care nu s-a calificat în cupele europene și a reușit să cucerească titlul.Arsenal vs Leicester CitySunt foarte multe lucruri de spus și de analizat când vine vorba despre fotbalul englez. Iată că așteptarea a luat sfârșit și toți fanii fotbalului primesc vestea cu zâmbetul pe buze: Revine Premier League. Înca din prima zi avem parte de un meci interesant între Arsenal și Leicester. Surprinzător, tot Arsene Wenger este pe banca tunarilor deși echipa sa a terminat pe locul 5 după foarte mulți ani în care a fost prezentă mereu în Liga Campionilor.Era o surpriză dacă lotul său nu avea de suferit și în acest început de sezon. De această dată Wenger nu se poate baza pe 6 jucători importanți precum Alexis Sanchez, Ozil, Coquelin, Mertesacker, Koscielny și Gabriel. Koscielny este suspendat în timp ce ceilalți jucători sunt accidentați și nu pot reveni curând în lotul echipei. Casele de pariuri îii dau ca favoriți pe cei de la Arsenal, cu o cotă de 1.50 la victorie, în timp ce Leicester are o cota de 7.00. Sezonul trecut Arsenal a câștigat la limita ultimul meci direct. Pariuri.com recomandă un pariu pe goluri la primul meci din acest sezon, pronostic de peste 2.5 goluri.Watford vs LiverpoolÎn primul meci al sezonului Jurgen Klop nu se poate baza de Lallana. Este o primă deplasare dificilă pe terenul celor de la Watford, echipă care a reușit să se salveze cu greu de la retrogradare, aflandu-se pe prima poziție peste linia roșie a clasamentului. Sezonul trecut Liverpool s-a impus în ambele partide, marcând de 7 ori în poarta celor de la Watford. Pentru primul meci al începutului de sezon Pariuri.com mizează pe o victorie a oaspeților, cotată la 1.50.Chelsea vs BurnleyCampioana sezonului trecut debutează pe teren propriu împotriva celor de la Burnley. A fost un an greu pentru oaspeți, aceștia luptându-se până în ultimele etape pentru evitarea retrogradarii. Sezonul trecut Burnley a reușit să scoată un punct pe teren propriu cu Chelsea, în timp ce campioana s-a impus la scor de neprezentare pe teren propriu. Tipsterii profesioniști mizează pe o victorie a gazdelor și peste 2.5 goluri.Everton vs StokeEverton primește vizita celor de la Stoke în prima etapa de campionat. Și sezonul trecut gazdele au avut meciuri grele cu Stoke, reușind să câștige la limită pe teren propriu. În deplasarea de la Stoke au înregistrat un rezultat de egalitate, scor 1-1. Pentru acest meci pronosticul Pariuri.com este: Ambele echipe marcheaza.Brighton vs Manchester CityBrighton debuteaza în prima ligă engleză pe teren propriu împotriva celor de la City. Gazdele vor avea un debut foarte greu în fața miliardarilor seici de la City care luptă pentru un nou titlu și în acest sezon. Pep Guardiola a ramas la Manchester City deși nu a reușit să caștige titlul în cel mai tare campionat din Europa. Pentru primul meci din noul sezon mizăm pe victoria celor de la Manchester City în deplasarea de la Brighton.Newcastle vs TottenhamNewcastle este formația care a reușit să câștige de două ori sezonul trecut împotriva celor de la Tottenham. Am putea spune că este o echipa de invidiat, dat fiind faptul că Tottenham a pierdut puține puncte de-a lungul sezonului. Debutul noului sezon se anunță a fi dificil pentru oaspeți, iar tipsterii Pariuri.com mizează pe un meci cu peste 2.5 goluri.Manchester United vs West HamEchipa antrenată de Jose Mourinho primește vizita celor de la West Ham, echipa eliminată de Astra de două ori din cupele europene. Sezonul trecut United a reușit să câștige în deplasarea de la West Ham, după ce a remizat în tur, scor 1-1. Pronosticul nostru este pe un meci deschis cu goluri de ambele părți.Alte meciuri din prima etapăCrystal Palace vs HuddersfieldSouthampton vs SwanseaWest Brom vs Bournemouth