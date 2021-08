Impresiile lui Ion Marin după al doilea stagiu de pregătire cu naționala feminină U19

Naționala feminină U19 se află aproape de finalul cantonamentului de la Centrul Național de Fotbal Mogoșoaia, în care s-a focusat pe pregătirea jocurilor de calificare din Malta, pentru promovarea în Liga A.Aflat la a doua acțiune cu lotul feminin U19 al României, după cea din luna aprilie, selecționerul Ion Marin a oferit câteva impresii înaintea debutului său oficial ca antrenor în fotbalul feminin. Chiar dacă nu a avut la dispoziție toate jucătoarele pentru această acțiune, tehnicianul are încredere că elevele sale se pot întoarce cu rezultate bune din Malta.„În primul rând, este al doilea stagiu care are loc la nivel de U19. Niciunul nu a fost făcut, însă, într-un efectiv complet, pentru că avem multe fete care fac parte din lotul echipei U Olimpia Cluj care participă în Champions League săptămâna viitoare și vor pleca duminică dimineața în Finlanda, unde vor juca două partide foarte importante. Le ținem pumnii, le urăm multă baftă, inspirație și să sperăm că vor veni cu rezultate bune, pentru că avem nevoie și la nivel internațional de rezultate bune.La U19 există un grup destul de bun de jucătoare care în mod sigur vor progresa, cu o singură condiție. Trebuie să avem mare grijă de ele, cum le educăm, cum le creștem și ce condiții le creăm. De ce ating acest punct, al condițiilor? Pentru că am avut posibilitatea să merg în teritoriu la câteva cluburi, am avut posibilitatea să stau de vorbă cu fetele și am constatat că este nevoie de mai multă susținere, de anumite condiții. În primul rând, infrastructura, adică stadioane și terenuri de antrenament. Bineînțeles că discutăm de un grup de fete de 18, 19 ani care vor avea bacalaureatul, vor opta apoi, probabil, pentru universități, deci avem fete care vor aspira și vor căuta să-și croiască drumul în viață într-un anumit fel”, a declarat tehnicianul.