„Important este să ieşim campioni!“

Zoltan Majeri, noul portar al HCM-ului Constanța:

„Important este să ieșim campioni!“

Fără îndoială, vicecampioana României la handbal masculin, HCM Constanța, este echipa cu situația cea mai fericită în ceea ce privește postul de goal-keeper, tehnicienii având la dispoziție trei portari de certă valoare. Trebuie să recunoaștem, am rămas oarecum surprinși când, la prezentarea noilor achiziții, conducerea clubului HCM Constanța l-a scos în față pe Zoltan Majeri, un portar experimentat, călit în puternicele campionate ale Ungariei și Norvegiei. Cum HCM-ul avea deja în lot doi goal-keeperi consacrați, Ionuț Stănescu și Mihai Popescu, ambii cu vechi ștate la reprezentativa României, mișcarea staff-ului conducător al grupării de pe litoral era greu de anticipat. „Lupta pentru titularizare va fi tot mai aprigă la Constanța. Majeri vine să completeze fericit acest post, are experiență în competițiile continentale, a fost desemnat cel mai bun portar din campionatul Norvegiei și cred că ne va fi de mare folos, deoarece echipa va duce bătălii pe trei fronturi, pentru titlul național, Cupa României și un parcurs cât mai lung în Cupa Cupelor”, a declarat directorul executiv al HCM-ului, Nurhan Ali. Originar din Târgu Mureș, Majeri va împlini, pe 20 august, vârsta de 33 de ani. Deși ajuns în premieră pe litoral, handbalistul spune că știe foarte multe lucruri despre noua sa echipă, în tricoul căreia își dorește cât mai multe succese. „Pentru mine, cel mai bun lucru este ca echipa la care joc să învingă. Chiar dacă sunt plecat de foarte mult timp din România, am urmărit întrecerile Ligii Naționale, inclusiv ale HCM-ului. Am venit la un club care are doi portari excelenți, pe care îi respect foarte mult. N-aș spune că e vorba de concurență, ci mai degrabă de colaborare între noi. Cel mai important lucru este ca, la finalul campionatului, să fim pe locul întâi. În rest, va juca cel mai în formă”, a declarat Zoltan Majeri. Handbalistul este de părere că balanța în Liga Națională s-a echilibrat mult în ultimii ani, iar sezonul 2008 / 2009 va fi dificil pentru toată lumea. „Patru-cinci echipe s-au întărit considerabil și se vor lupta la titlu. Cred că totul se va decide în ultimele etape”, anticipează sportivul. România poate fi surpriza Mondialelor Despre echipa națională, Majeri spune că trupa lui Aihan Omer are capacitatea de a face o figură frumoasă la campionatul Mondial din Croația 2009. „Suntem într-o grupă accesibilă, în care vom întâlni inclusiv Ungaria. Dacă facem raportul de forțe, în momentul de față, maghiarii par favoriți, dar România poate furniza surpriza. Niciun meci nu este dinainte jucat, iar până la anul, se mai pot petrece multe lucruri”, a declarat Zoltan Majeri.