Selecționerul Victor Pițurcă, despre rezultatul meciului România - Olanda, din preliminariile EURO 2008:

„Important, dar nu decisiv!”

Marea „finală" a Grupei G a preliminariilor EURO 2008, România - Olanda, se dispută, sâmbătă, 13 octombrie, pe stadionul „Farul" din Constanța. Despre rezultatul acestui meci, selecționerul Victor Pițurcă spune că nu este decisiv. Partida cu Olanda poate însemna revenirea tricolorilor, după opt ani, în circuitul de elită. Pentru a ajunge fără emoții la turneul final al Campionatului European din Austria și Elveția, fotbaliștii români trebuie să-i învingă pe batavi, dar și un egal sau chiar o înfrângere, dacă Bulgaria se încurcă în Albania, ne menține în cărțile calificării. „Meciul cu Olanda este foarte important, dar nu decisiv. Sigur, o victorie ne-ar crește șansele de calificare la mai mult de 90 la sută, dar, dacă vom face egal sau vom pierde, e obligatoriu să scoatem cel puțin o remiză la Sofia. Se poate întâmpla orice la un meci cu un adversar atât de puternic. Grupa este deschisă oricăror surprize, putem rezolva repede ecuația calificării sau se poate juca până în ultima etapă", a declarat, ieri, în conferința de presă susținută la Casa Fotbalului din București, antrenorul principal Victor Pițurcă. Selecționerul român își dorește ca jucătorii săi să fie concentrați la maximum la ora partidei. În ceea ce privește problemele de lot, în special din centrul apărării, Pițurcă spune că există soluții și speră în recuperarea lui Cristian Chivu și Gabriel Tamaș. „Nu trebuie să facem o tragedie și nici să ne plângem pentru că avem multe indisponibilități. Am mare încredere în jucătorii convocați. Poate forma unor fotbaliști nu e la nivelul dorit, dar cred că echipa națională este cu totul altceva, motivația este alta și se joacă la cel mai înalt nivel. Chivu are dureri la umăr, Tamaș este lovit la genunchi, dar, cel puțin în cazul său, sper ca de marți să se pregătească normal", a explicat Pițurcă. Dorinel Munteanu, protejat de selecționer Unul dintre veteranii tricolori care vor lipsi de la meciul cu Olanda este Dorinel Munteanu. „Neamțul" n-a fost chemat sub arme, pentru că selecționerul a vrut să îl ferească pe jucător de riscul de a-și încheia cariera cu un insucces. „Dorinel este un fotbalist care ne-a ajutat enorm, însă consider că nu mai poate face față din punct de vedere fizic la acest nivel și nu aș vrea să îl expun să-și termine cariera cu o înfrângere. Aș vrea ca la ultimul meci din grupă, cu Albania, dacă suntem calificați, să își facă retragerea de la națională", a mărturisit tehnicianul.