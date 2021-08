Împăcarea anului în tenisul românesc. Simona Halep şi Sorana Cîrstea s-au antrenat împreună

Simona Halep și Sorana Cîrstea au surprins pe toată lumea la Cincinnati. Cele două jucătoare s-au antrenat împreună. Româncele sunt pe tabloul principal și își cunosc deja adversarele. Simona Halep (13 WTA) o va întâlni pe Magda Linette (44 WTA) în primul tur al turneului de la Cincinnati, iar Sorana Cîrstea (44 WTA) va evolua în runda inaugurală contra elvețiencei Jil Teichmann (65 WTA).Simona și Sorana au profitat de situație și au schimbat mingi între ele, infirmând astfel zvonurile referitoare la o relație glacială între ele.Ele au fost colege în echipa de FedCup a României până în 2018, când Sorana Cîrstea s-a retras, motivul neoficial fiind anumite divergențe cu conducerea echipei, dar și cu Simona Halep.Cele două au fost rivale de mici, întâlnindu-se de trei ori, ultima oară chiar la Cincinnati, când Sorana s-a impus în 2010, cu 6-2, 6-4.„Noi ne știm de la opt ani și ne cunoaștem. Dar nu am fost niciodată prietene apropiate. Suntem pur și simplu colege de breaslă, ca-n orice job: cu unii colegi ai o legătură mai profundă, cu alții nu. Nici când eram copii nu eram foarte apropiate, pentru că suntem două persoane extrem de diferite. Cu toate astea, respect ceea ce a făcut. Am vorbit întotdeauna extraordinar de frumos despre ea. Am zis într-un interviu că echipa României nu stă în Simona. Ceea ce am vrut să spun este că echipa României poate să vină cu două echipe de Fed Cup, pentru că avem foarte multe jucătoare și dacă lipsește Simona, nu se întâmplă nimic. Toată lumea mi-a sărit în cap pentru asta”, declarase Sorana Cîrstea cu mult timp în urmă, într-un interviu pentru mirceamester.ro.Eliminarea în turul 2 de la Montreal are repercusiuni asupra locului pe care îl va ocupa Simona Halep de luni. Fostul lider mondial se află acum pe poziția a 13-a, însă pe 16 august va ajunge pe 14.Campioana noastră nu a mai fost pe acea poziție de pe 3 noiembrie 2013. Mai exact, de 2.843 de zile, sau 7 ani, 9 luni și 13 zile.Pe 9 august, Halep a ieșit din Top 10 WTA, acolo unde s-a aflat timp de 373 de săptămâni, din 27 ianuarie 2014. Jucătoarea de 29 de ani rămâne însă pe locul 8 all-time în privința longevității în TOP 10, din momentul în care a fost publicat primul clasament WTA, în noiembrie 1975.La Montreal, Simona Halep a jucat primul meci după trei luni. Românca de 29 de ani s-a accidentat pe 12 mai, la Roma, când a suferit o ruptură la mușchii gambei. La revenire, „Simo” a jucat un adevărat maraton, care a durat două ore și 55 de minute, cu Danielle Collins, cea care a și câștigat titlul la Montreal.Din cauza rupturii musculare, sportiva din Constanța a ratat turneele de Grand Slam de la Roland Garros și Wimbledon, dar și Jocurile Olimpice de la Tokyo