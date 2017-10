''Îmi pare rău pentru toată lumea care iubește Rapidul''

Ştire online publicată Duminică, 24 Mai 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Cristiano Begodi, antrenorul echipei de fotbal Rapid București, a declarat, după înfrângerea de la Cluj, că îi pare rău pentru toată lumea care iubește această grupare că formația giuleșteană a retrogradat din Liga I."A fost un meci decisiv. Din păcate, am ratat multe ocazii în prima repriză, iar a doua a fost complet diferită. Păcat pentru Rapid, pentru fani, pentru băieți, ca au muncit foarte bine, cel puțin de când am venit eu. Îmi pare rău pentru toată lumea care iubește Rapidul'', a spus tehnicianul italian pentru digisport.roÎn continuare, el a spus: ''Am avut avantaj numeric, dar am ratat mult. Nu știu ce s-a întâmplat în repriza a doua, pentru că nu a mai fost aceeași echipă din prima parte a meciului. Am avut ocazii mari, am jucat foarte, foarte bine, apoi nu știu ce s-a întâmplat", scrie Agerpres.