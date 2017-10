„Îmi pare rău pentru ceea ce s-a întâmplat, am fost sfătuit greşit“

Adrian Mutu:

„Îmi pare rău pentru ceea ce s-a întâmplat, am fost sfătuit greșit“

Atacantul Adrian Mutu a declarat, ieri, într-o conferință de presă, că regretă ceea ce s-a întâmplat în ultima perioadă la Fiorentina, menționând că a fost sfătuit greșit, dar că își asumă întreaga responsabilitate, informează site-ul violanews.com. „Vreau să lămuresc situația referitor la ceea ce s-a întâmplat. Sunt aici pentru că vreau să joc din nou. A fost o perioadă dificilă. Înainte de a vorbi, am dorit să aflu care este situația. Nu sunt aici pentru a mă plânge, ci pentru a spune că îmi pare rău pentru ceea ce mi s-a întâmplat mie și Fiorentinei. Am înțeles că am greșit atunci când am plecat și mi-am lăsat coechipierii, antrenorul și clubul înainte de meciul cu Bologna, însă am fost sfătuit greșit. Responsabilitatea îmi aparține în totalitate. Am cerut deja scuze echipei și lui Mihajlovici în urmă cu două săptămâni, trebuia să le dau explicații. Îmi cer scuze pentru cuvintele spuse de impresarii mei la adresa conducerii, acele cuvinte nu reflectă punctul meu de vedere. Atunci când am spus că mă simt dator față de oraș era adevărat, cred asta și acum, de aceea doresc să rămân la Florența și să-i răsplătesc pe fani pentru afecțiunea cu care m-au înconjurat chiar și în aceste momente, ca după toate celelalte probleme. Voi avea nevoie de multe luni și multe goluri pentru a-mi plăti această datorie. Îmi doresc foarte mult să joc și să dau goluri”, a spus Mutu. Fotbalistul a adăugat că nu știe dacă va fi reprimit în lot, decizia urmând să fie luată de conducerea clubului. „Am trecut prin momente urâte și nu am fost capabil să le gestionez. Nu mai știu ce să spun, pentru că mi-am cerut scuze de atât de multe ori. Ce răspuns aștept de la Andrea Della Valle? Speranța că mă voi întoarce am avut-o întotdeauna, însă ei sunt cei care hotărăsc ce este mai bine de făcut. Mi s-a părut corect să fac eu primul pas. Prezentându-mă aici am spus «ajunge» tuturor problemelor. În acești ultimi ani, am jucat puțin, vreau să-mi demonstrez calitățile și faptul că pot depăși aceste probleme. Ultima mea acțiune (renunțarea la colaborarea cu frații Becali) nu a fost convenită cu clubul, însă sunt fericit că mi-au permis să vorbesc aici, la stadion. Nu știu dacă să mă aștept la reintegrarea în echipă sau la oferirea posibilității de a pleca, îmi doream doar să pot să vorbesc și să explic. Sunt conștient de faptul că, dacă s-ar mai întâmpla ceva, raportul meu cu fanii va fi definitiv compromis”, a precizat atacantul român.