"Îmi este rușine de țara în care trăiesc. Români egal hoți"

Ştire online publicată Miercuri, 01 Februarie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Fosta campioană olimpică, Andreea Răducan, a avut, marți seara, o reacție dură, după ce Guvernul Grindeanu a adoptat cele două ordonanțe de urgență în privința amnistiei și grațierii:"Dragi romani,Astazi s-a notat in orice carte de istorie ca suntem un popor de hoti si mincinosi. Nu are rost sa ne mai ofuscam atunci cand persoane din alte tari ne catalogheza drept hoti. Romani=hoti. Tocmai le-am confirmat ca asa este.Cred ca este pt prima data in viata cand imi este rusine de tara in care traiesc. Sunt genul de om care obisnuieste sa-si promoveze tara cu tot ce are ea mai frumos, si sa-si “spele rufele in familie” . Nu s-a inventat detergentul care sa mai curete murdaria de pe rufele noastre.Sunt dezamagita de ceea ce traim si asta in primul rand din cauza noastra. A acelora care au cap ca sa nu-i ploua in gat si a acelora care dintr-o indolenta fara margini nu se deranjeaza sa iasa la vot, pentru ca nu se simt bine, n-au cu cine lasa copilul, duminica e ziua lor libera si oricum n-au cu cine vota. Daca nu ati avut cu cine vota, nu-i nimic, ati primit din oficiu. Rusine sa le fie tuturor celor care isi bat joc de aceasta tara. Nu meritam nimic din ce ne-au lasat strabunii nostri, NIMIC! Pare c-am luat modelul Ucrainei, demnitatea ne-am pierdut-o demult, in curand si identitatea.Cu ultima sursa de speranta, cred ca nu trebuie abandonata lupta nici in ceasul al doisprezecelea. Da Doamne mintea romanului cea de pe urma...Pentru cei care nu inteleg ce scriu, si considera ca e minunat ce se intampla, ii rog respectuos sa dea ignore acestei pagini ca sa nu mai avem comentarii ulterior. Ignoranta, minciuna, prostia si hotia, distrug Romania." este mesajul sportivei.