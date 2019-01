"Îmi aminteşte de ambiţia lui Andy Murray, urăşte să piardă"

Mats Wilander, despre Simona Halep:

"Îmi amintește de ambiția lui Andy Murray, urăște să piardă"

Suedezul Mats Wilander, de trei ori învingător la Openul Australiei, consider că nimeni nu deține cu adevărat titulatura de mare favorită în proba feminină a turneului de la antipozi. Cu toate acestea, ar alege între nemțoaica Angelique Kerber și veterana Serena Wiliams.În continuare, specialistul Eurosport a adăugat: „Naomi Osaka are jocul prezentului și viitorului, dar depinde de forța ei mentală, dacă își dorește să se lupte pentru fiecare punct. Simona Halep nu mai are presiunea de a câștiga un Grand Slam. Îmi amintește de ambiția lui Andy Murray, pentru că urăște să piardă. Deci, se poate întâmpla orice”.Simona Halep va juca, mâine dimineață, în primul tur la Australian Open, împotriva jucătoarei din Estonia Kaia Kanepi (70 WTA).Anul trecut, Simona Halep a pierdut finala împotriva Carolinei Wozniacki, scor 6-7, 6-3, 4-6.Dacă nu reușește să joace cel puțin finala, Simona Halep are toate șansele să piardă fotoliul de lideră WTA. Nu mai puțin de nouă jucătoare stau în expectativă: Angelique Kerber (Germania), Caroline Wozniacki (Danemarca), Sloane Stephens (SUA), Elina Svitolina (Ucraina), Naomi Osaka (Japonia), Petra Kvitova (Cehia), Kiki Bertens (Olanda) și Aryna Sabalenka (Belarus).Cu toate acestea, constănțeanca este extrem de relaxată înaintea debutului, având încredere în forțele sale.„E o mare diferență față de anul trecut. Pot să spun că mi-am atins marele obiectiv. Am câștigat o finală de Grand Slam și pot să mă consider un număr unu mondial legitim. V-am spus acum un an că nu mă simt complet confortabil pe prima poziție fără un turneu de Mare Șlem în palmares. Sunt fericită acum, totul a decurs cum am vrut și sunt mult mai relaxată. Încerc doar să îmi îmbunătățesc jocul pentru a fi la un nivel cât mai înalt în viitor”, a declarat Simona Halep, la conferința de presă.