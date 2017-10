Imagini sublime, reacţii pe măsură / SIMONA HALEP E MAGICĂ! La un meci distanţă de primul trofeu de Mare Şlem din carieră, şi de LOCUL 1 mondial!

Imagini sublime, reacții pe măsură / SIMONA HALEP E MAGICĂ! La un meci distanță de primul trofeu de Mare Șlem din carieră, și de LOCUL 1 mondial!

Vineri, 09 Iunie 2017.

Halep (locul 4 WTA) a întâlnit-o ieri, pentru prima dată pe zgură, pe Karolina Pliskova (3 WTA). La fel ca-n meciurile precedente de la Paris, constănțeanca a avut și de această dată un început în forță. Agresivitatea Simonei a dat roade în fața Pliskovei. Doar în primul set, cehoaica având cel puțin 20 de greșeli neforțate. Românca putea încheia mult mai devreme soarta acestui set, dar Karolina a salvat două mingi de set, scrie evz.roÎn partea a doua a disputei, sportiva noastră a avut un început ezitant, mai mult cu Pliskova la timonă. Câteva puncte esențiale au fost pierdute de Simona din cauza deplasării greoaie, fapt ce i-a permis adversarei să găsească cu ușurință culoare. Chiar dacă a reușit să saleveze o minge de set, Halep a pierdut total controlul în a doua parte a întâlnirii.A venit și „decisivul”, în care cehoaica a început mai tare. Însă, nu pentru mult timp, iar tabela indica la un moment dat scorul de 4-1 în favoarea sportivei noastre. Drumul Simonei către finală a fost amânat de Karolina, reușind să se apropie la un singur game. A urmat, apoi, un joc impecabil al Simonei, care a tras din răsputeri să se califice pentru a doua oară în finala de la Roland Garros, după cea pierdută în 2014, în fața Mariei Șarapova.În ultimul act de la Paris, Simona Halep o va întâlni pe letona Jelena Ostapenko (47 WTA), care a trecut, în penultimul act, de elvețianca Timea Bacsinszky (31 WTA), scor 7-6, 3-6, 6-3. Partida va avea loc sâmbătă!Pentru accederea în finala de la Roland Garros 2017, Simona va primi un cec de 1,06 milioane de euro, iar premiul pentru câștigarea turneului este de 2,1 milioane de euro, mai scrie evz.ro"E bine să fiu din nou în finală, Roland Garros e turneul meu favorit. E un sentiment plăcut să fiu din nou aici. A fost o bătălie grea, am întâlnit o oponentă care a jucat foarte bine. Am încercat să joc cât mai agresiv și să o împing cât mai mult în spate. Terenul a fost lent, așa mi s-a părut. Am fost puțin emoționată la început, dar am știut că trebuie să am răbdare și să încerc să joc cât mai bine.Voi menține aceeași rutină, mă voi relaxa cât mai mult posibil înaintea finalei. Joc împotriva unei jucătoare tinere, care nu are nimic de pierdut. Voi da tot ce am mai bun pentru a câștiga cea de-a doua mea finală disputată aici. Am scăzut puțin intensitatea în setul secund, atât fizic, cât și emoțional, dar mi-am revenit în final și am scos-o la capăt până la urmă", a declarat Simona Halep, la interviul de după meci acordat specialistului Eurosport Alex Corretja, scrie gsp.roSimona Halep a fost solidă și agresivă în meciul cu sportiva cehă Karolina Pliskova, reușind să ajungă astfel pentru a doua oară în carieră în finala de la Roland Garros, scrie, joi, cotidianul L'Equipe.„Karolina Pliskova a fost la trei ghemuri de primul loc mondial. Dar ea, care a spus clar că nu iubește zgura, nu a reușit să treacă de marea favorită a turneului, Simona Halep. Deși a dictat jocul, ea a fost învinsă de metronomul român. Deși a fost mai strâns decât s-a prevăzut, logica a fost respectată: numărul 4 mondial este în finală și, având în vedere rezultatele din acest an, nu va pierde trenul. După 15 zile avem răspunsul. Totul este minunat, mulțumim, iar românca nu s-a speriat decât în sferturi la 6-3, 5-1 cu Svitolina. Ea are dreptul la o a doua șansă de a câștiga primul turneu de Grand Slam aici, la trei ani după eșecul cu Maria Șarapova. Cu un succes contra Jelenei Ostapenko, ea o va detrona și pe Angelique Kerber. În urmă cu două săptămâni, nu este sigur dacă ea credea în acest lucru”, a notat cotidianul L'Equipe.Cotidianul francez Le Figaro scrie că Simona Halep a fost irezistibilă în meciul cu sportiva cehă Karolina Pliskova, iar agenția Ansa notează că românca nu luptă doar pentru titlul la Roland Garro, ci și pentru locul 1 mondial.„Este irezistibilă! Numărul 4 mondial, busculată dar nu distrusă de Karolina Pliskova, s-a impus în două ore de joc. Este a doua oară în finala de la Roland Garros, dar acum trebuie să câștige pentru a deveni numărul 1 mondial”, a scris Le Figaro.Pentru El Mundo Deportivo, Halep, campioană la Madrid și finalistă la Roma, este aproape de a succede în palmaresul la Paris compatrioatei sale Virginia Ruzici, campioană în 1978.Agenția italiană Ansa scrie că Halep a reușit să o învingă pe Pliskova, scor 6-4, 3-6, 6-3, iar sportia cehă a ratat asaltul la primul loc mondial. „Este o ocazie pentru româncă, nu doar să câștige trofeul parizian, ci și să ajungă pe locul lui Angelique Kerber. Și pentru Ostapenko va fi o mare premieră, ea fiind cea mai tânără finalistă la Paris după Ana Ivanovici”.Dhnet.be notează că Halep a profitat de greșelile directe ale adversarei sale și reușit să câștige biletul pentru finală: „Simona Halep ar putea deveni prima jucătoare din România care câștigă la Roland Garros după Virginia Ruzici, în 1978. Ruzici este în acest moment agentul Simonei Halep”, menționează publicația belgiană.„Specialistă în defensivă, Halep a trecut de Pliskova și a ajuns în finala la Roland Garros”, subliniază și agenția Reuters.