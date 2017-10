Imagini sfâşietoare! Durere fără margini la înmormântarea lui Dumitru Antonescu

Imagini sfâșietoare! Durere fără margini la înmormântarea lui Dumitru Antonescu

În urmă cu o oră, legendarul fotbalist al Farului Constanța, Dumitru Antonescu a fost înmormântat în aplauzele familiei, prietenilor, colegilor și suporterilor ce au ținut să fie alături de acesta pe ultimul drum.Această zi tristă i-a strâns laolaltă pe Paul Peniu, Cristan Cămui, Ștefan Petcu, Constantin Gache, Ion Constantinescu, Ilie Floroiu, Ilhan Mustafa, Constantin Funda, Viorel Farcaș și multe alte personalități din lumea sportului constănțean.„Regretăm trecerea în neființă a domnului profesor Dumitru Antonescu. După cum știți, activa în cadrul clubului ACS Performer și durerea este cu atât mai mare. Chiar vorbeam cu ceilalți colegi, acum șase luni era foarte bine, făcea deplasarea cu echipa și nimic nu prevedea această tragedie. Din păcate așa se întâmplă în viață, ne apreciem valorile doar atunci când nu mai sunt printre noi. Noi când am aflat că nu mai activează la clubul Farul am luat decizia de a-l chema alături de noi și am avut doar de învățat de la domnul profesor. Am auzit și eu că stadionul își va schimba denumirea și sunt de părere că este un lucru corect”, a declarat Viorel Farcaș, președintele clubului ACS Performer Constanța, ultimul club la care a lucrat Dumitru Antonescu.