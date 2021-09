Imagini fabuloase cu Emma Răducanu. Jucătoarea de tenis cu origini românești, omagiată pe site-ul federației britanice

În octombrie 2010, tânăra a câștigat primul titlu regional LTA, la Beckenham.



În sezonul 2012-2013 s-a impus la nivel internațional, învingând în Tennis Europe Under 11, de la Bressuire, iar în sezonul 2013-2014 a câștigat 12 & Under LTA National Winter Tour Finals.



În 2014, a fost selectată de federație pentru a face parte din echipa Marii Britanii la Cupa Campionilor Europeni Under 12, alături de Lillian Mould și Indianna Spink.













Tenismena Emma Răducanu a fost omagiată de Federația Britanică de Tenis după ce a câștigat proba feminină de la US Open 2021.Potrivit Antena3.ro.Federația Britanică de Tenis i-a acordat un amplu material în care prezintă ascensiunea tinereii senzații în lumea tenisului.„Născută la Toronto în 2002, cu mamă chinezoaică și tată român, Răducanu s-a mutat în Anglia când avea doar 2 ani. Familia ei s-a stabilit în Bromley, Kent, iar centrul de tenis avea să devină în curând o a doua casă pentru ea. În copilărie, Răducanu și-a petrecut multe vacanțe în vizită la bunicii din România. Și astăzi îi place să meargă acolo și se bucură când o vizitează pe bunica ei, care locuiește încă în centrul Bucureștiului”, scriu cei de la Federația Britanică.Tenismena cu origini în România a marcat primele reușite în tenis de la vârsta de șase ani, în cadrul Centrului Bromley Tennis.La șapte ani, Emma Răducanu marca apariții în competiții regionale și naționale.