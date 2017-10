Imagini de senzaţie / Halep vs. Azarenka, într-un meci istoric

Imagini de senzație / Halep vs. Azarenka, într-un meci istoric

Jucătoarea constănțeană de tenis Simona Halep, a doua favorită, s-a calificat în premieră în semifinalele turneului US Open, ultimul de Mare Șlem al anului, după ce a învins-o pe belarusa Victoria Azarenka, numărul 20 pe lista capilor de serie, cu 6-3, 4-6, 6-4, miercuri, la arenele Flushing Meadows din New York.Simona Halep a recunoscut că pauza provocată de ploaie, în setul al treilea, a ajutat-o să câștige și să se califice în premieră în semifinalele turneului de Mare Șlem de la New York.''Am fost un pic obosită după al doilea set, iar pauza m-a ajutat. Mulțumesc lui Dumnezeu că a plouat'', a afirmat Simona imediat după meci, potrivit Reuters. ''Am găsit astfel puterea de a câștiga, pentru doream foarte mult să joc pentru prima oară în semifinale aici'', a mai spus românca.Sursa galerie foto: www.usopen.org