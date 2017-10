Ilie Stan: „Am simţit că putem da lovitura“

Ilie Stan: „Am simțit că putem da lovitura“

Tehnicianul Victoriei Brănești, Ilie Stan, a fost inspirat la meciul cu Farul, introducându-l pe teren, în minutul 57, pe jucătorul care a adus victoria, Bogdan Oprea. „Am simțit momentul în care puteam da lovitura. Am văzut că Farul începuse să joace numai cu mingi lungi și m-am gândit să bag pe cineva care să-i prindă pe contraatac. Mi-a ieșit”, a arătat Stan. Principalul crede că succesul cu Farul, prin care Brănești a luat o „opțiune serioasă” pentru promovare, e „extraordinar de important pentru viitorul nostru”. „Victoria de astăzi se datorează echipei. Deși nu a fost un joc strălucit, băieții au respectat ce le-am cerut tactic. Pentru noi, a fost o motivație în plus că am întâlnit Farul. Suntem pe locul întâi datorită atmosferei extraordinare din lot. Am jucat și cu Sportul Studențesc, și cu Farul, dar Sportul mi s-a părut mai bună, cred că e cea mai puternică echipă din serie”, a mai spus Ilie Stan, căruia i-a mers mereu bine pe stadionul „Farul”: ca mijlocaș al Stelei, a înscris destule goluri, iar ca secund al naționalei, a bătut Ucraina cu 4-1. Sâmbătă, le-a cerut elevilor săi să respecte tradiția, iar brăneștenii i-au împlinit dorința.