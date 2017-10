Ilie Năstase: "Vreau să mi se şteargă toate victoriile! Mi-e ruşine!"

Ilie Năstase: "Vreau să mi se șteargă toate victoriile! Mi-e rușine!"

Ştire online publicată Sâmbătă, 12 Martie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Ilie Năstase, considerat cel mai bun jucător de tenis român din toate timpurile a făcut o declarație uluitoare: El a spus că îi va solicita șefei DNA să-i șteargă toate titlurile și toate victoriile, supărat că arenele BNR au ramas fara aviz ISU.Astfel, Turneul de la Bucuresti va fi tinut pe un teren auxiliar unde vor fi mutate tribune pe durata acestui turneu."Nu ma mai interesează. Nici pe mine, nici pe domnul Țiriac. Vreau chiar să-mi șteargă toate victoriile pentru echipa României. Să mi le șteargă! Să nu se mai spună că am jucat tenis pentru România. Nu mai vreau! Mâine mă duc la Federaîia Internațională, ca să-mi șteargă toate victoriile pentru România", a declarat Ilie Năstase, potrivit Prosport.ro.Și Ion Țiriac a anuntat că va vinde turneul, urmând ca ediția din acest an să fie ultima."Turneul este de vânzare! E ultima oară când mai vedeți acest turneuaici. Eu nu pot să-mi bat joc de imaginea mea, într-un sport în care am fost cineva. Ce să facem? Să facem grevă? Să ne ducem în fața Guvernului? Nu moare nimeni. Viața merge înainte. Ne-am chinuit 21 de ani, dar așa nu se mai poate", a declarat Țiriac, potrivit GSP.El a afirmat că anul acest meciurile de la BRD Năstase Țiriac Trophy nu vor mai avea loc și pe terenul central de la Arenele BNR, ci doar pe terenurile alăturate, deoarece terenul central este închis.