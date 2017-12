Ilie Năstase: Simonei Halep o să-i fie greu pe locul 1

Ştire online publicată Duminică, 10 Decembrie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Fostul tenisman Ilie Năstase a declarat, sâmbătă seara, că Simonei Halep îi va fi greu să se mențină pe locul 1 în clasamentul WTA deoarece toate celelalte jucătoare din circuit vor dori să o învingă."Simona Halep este numărul 1 mondial și sperăm să stea cât mai mult acolo. Eu i-am spus că o să-i fie greu, pentru că toate vor dori să o bată pe ea. Trebuie să fie atentă la fiecare meci. Înseamnă mult că avem 6 fete pe tablou la Australian Open. Păcat că nu avem și la băieți. Hai, nu șase, dar măcar 3 era bine să avem. E un ciclu, înainte aveam la băieți, acum avem la fete. Sperăm să avem la un moment dat și la fete și la băieți în același timp. A fost un an bun totuși pentru tenisul românesc, dar din păcate, noi, la federație ne certăm. Ce-o să facem când nu vom mai avea un sportiv numărul 1 mondial?", a afimat Năstase, potrivit Agerpres.ro.Întrebat dacă Serena Williams va putea reveni la forma de dinaintea nașterii, Năstase a răspuns: "Nu știu cât de mult își dorește ea. E greu la vârsta asta, dar tenisul îl are, depinde de ea".În opinia lui Ilie Năstase, omul de afaceri Ion Țiriac nu va investi în fotbal. "Cred că nu vrea. Nu se bagă. E un sport dificil, trebuie să bagi mulți bani și nu îți garantează nimeni că îi recuperezi. În plus sunt și scandaluri... deci cred că Țiriac nu va intra", a adăugat fostul tenisman.Ilie Năstase a participat, sâmbătă seara, la Gala Tenisului Românesc în cadrul căreia Simona Halep, numărul 1 în clasamentul mondial, a fost desemnată cea mai bună jucătoare din România în anul 2017.