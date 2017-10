Ilie Năstase, pus „la zid” de reprezentanţii Alianţei T.A.T.A.

1

Rusine Ilie Nastase

Nu se poate ca un om ce a avut atat talent sa-si bata joc de cetatenia lui. A jucat tenis pentru el si a castigat bani. Asa cum cere recunostinta din partea romanilor tot asa trebuie sa promoveze imaginea romanului. Imaginea cu el pe jos,in genunchi, este rupta dintr-un film prost si ieftin. Rusine Ilie Nastase. Dar ce pretentii sa ai de la un batran ce saliveaza la toate parasutele. Ca om Ilie Nastase e 0 iar statul roman l-a recompensat destul dupa revolutie cu diferite avantaje ce s-au transformat in milioane de euro si dolari (exemplu baze sportive date gratis si transformate in cluburi, etc) , o sa ajunga sa dea cineva cu oua in el . RUSINE ILIE NASTASE. A jucat pentru el tenis , Romania si guvernele i-au triplat averea dupa revolutie iar maimutoiul face neamul romanesc de ras dupa ce fara sa realizeze l-a facut sa fie un neam mandru. Asa se pune problema.