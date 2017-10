Ilie Năstase: Am încredere că Simona Halep poate câștiga Australian Open

Ştire online publicată Luni, 20 Ianuarie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Simona Halep poate câștiga Australian Open, susține Ilie Năstase, fost lider al clasamentului ATP, după ce românca a învins-o pe Jelena Jankovic și s-a calificat în sferturile turneului. "E un rezultat bun, trebuie să continue la fel acum. Dacă o să aibă un sezon precum cel anterior, atunci e posibil să rămână constant în primele 10 în acest an. Când va câștiga un turneu de Mare Slam atunci va căpăta o mai mare încredere in propriile forțe. Am încredere că poate câștiga Australian Open", a declarat Ilie Năstase la Sport.ro.