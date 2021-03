Ilie Floroiu: „Am propus realizarea a două mari proiecte: sala de gimnastică şi pista de atletism”

„Clubul Sportiv Farul este o unitate emblematică pentru sportul constănţean, cu multe secţii şi sportivi de performanţă, care trebuie susţinuţi în efortul lor. Bugetul de la nivel central nu acoperă tot necesarul, astfel încât avem nevoie şi de sprijinul autorităţilor locale. Am primit asigurări că CS Farul va fi sprijinită şi în anii următori, aşa cum a fost şi până acum”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Ilie Floroiu.





Fostul care campion al României a pus în discuţie cu această ocazie două mari proiecte: construirea unei noi săli de gimnastică şi crearea unei piste de atletism. Ambele obiective ar fi extrem de utile nu numai pentru sportul de performanţă, ci şi pentru sportul de masă, pentru sănătatea constănţenilor.





„Sala de gimnastică de la Complexul Sportiv «Tomis» din strada Flămânda a devenit neîncăpătoare. Sunt multe gimnaste, la toate categoriile de vârstă, din mai multe cluburi, acolo se derulează şi un program la nivel naţional. O nouă sală de gimnastică ar crea un plus de motivaţie, de satisfacţie, pentru sportive, antrenori, pentru întreaga comunitate locală.





La fel de important mi se pare şi proiectul pistei de atletism. Am pornit de la un model străin, pe care l-am văzut implementat în Norvegia de aproape patru decenii. O pistă de atletism de care să beneficieze nu numai sportivii de performanţă, ci şi cetăţenii. Ar aduce un plus de sănătate constănţenilor, ar fi un pol de relaxare activă. Ca locaţie, am propus ca acest proiect să fie realizat pe stadionul de rugby din «Badea Cârţan». Starea amintitei baze sportive o cunoaşte toată lumea, în momentul de faţă arată foarte rău. Ceva trebuie făcut acolo, iar o pistă de atletism trasată în jurul terenului de rugby ar completa în mod fericit peisajul.





În «Badea Cârţan» se va ridica noua Sală Polivalentă, va fi acolo un centru de sport, cred că pista de atletism, uşor accesibilă populaţiei, ar fi un proiect excelent. Bineînţeles, vor fi reguli stricte de utilizare, pentru a evita distrugerile, vandalizările, furturile.





Să sperăm că aceste obiective vor deveni realitate şi nu vor rămâne numai la stadiul de proiecte”, a mai spus Ilie Floroiu.





În acest peisaj cenuşiu al Constanţei sportive, încă mai există oameni cu idei şi energie, oameni dispuşi să-şi pună capacitatea constructivă în slujba comunităţii. Unul dintre aceştia este fostul mare atlet Ilie Floroiu, care, alături de actualul director al CS Farul, Sorin Başturea, a avut o întrevedere cu reprezentanţii administraţiei locale, subiectul pus în discuţie fiind legat de susţinerea sportului constănţean.