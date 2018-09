Recorduri valabile de patru decenii

Ilie Floroiu: "Acum 40 de ani, era mai multă muncă, mai multă «nebunie»!"

Marea familie a sportului constănțean se reunește astăzi, la Complexul „Sport” din strada Cuza Vodă, pentru a sărbători împlinirea a 40 de ani de când marele atlet Ilie Floroiu stabilea cele două recorduri naționale, în probele de 5.000 m (13:15.00) și 10.000 metri (27:40.01).







După o carieră trăită cu cronometrul în mână, ora începerii este una cât se poate de exactă: 17.00 fix.

„Întotdeauna am fost așa, veți vedea că la ora 17.00 începem negreșit”, suntem „avertizați” chiar de către Ilie Floroiu, fost director al Clubului Sportiv Farul Constanța.







De asemenea, evenimentul are loc cu fix trei luni înaintea împlinirii vârstei de 66 de ani și a primului an în calitate de pensionar, chiar dacă nu a încetat o clipă să bată la pas încăperile Clubului Sportiv Farul.







Întregul eveniment ar fi trebuit să aibă loc luna trecută, pe 23 iulie, atunci când, în urmă cu 40 de ani, corecta recordul național la 5.000 de metri, însă trecerea în neființă a bunului său prieten, Dumitru „Mișu” Mihăilescu, a întristat întreaga suflare a sportului constănțean. De asemenea, au părăsit scena vieții, într-un interval de doar două luni, fostul său antrenor, Ioan Veliciu, dar și Elena Buhaiev și Octavian Rusu, oameni aflați decenii bune în slujba sportului constănțean.







„Știți că am trecut prin mai multe evenimente nefericite în aceste luni și nu mă gândesc la un eveniment fastuos. Vrem să fie o întrevedere restrânsă, între prieteni, colaboratori, prin care să ne amintim și de aceste performanțe frumoase care dăinuie de 40 de ani”, a spus Ilie Floroiu.







La două secunde de recordul european







Ilie Floroiu își reamintește cu exactitate primele momente după doborârea recordului de la 5.000 metri, de la Campionatul Național de seniori, și ce eroare i-a „confiscat” onoarea de a deține un record european.







„Cu un ochi am plâns și cu unul am râs. Am fost la două secunde de recordul european. Chiar vă rog să «cântăriți» cât înseamnă aceste două secunde în viața unui om. O clipă. Dar am fost «fraier» și am sărbătorit victoria înainte de finish, pe «grătar», așa cum spunem noi sportivii. A fost un amalgam de sentimente în mine atunci”, a povestit Floroiu.

De recordul de la 10.000 metri, obținut la Campionatele Europene de la Praga, reamintește cum a ajuns să pice din graficul pentru recordul mondial, până la a spera ca cei din față să obosească.







„A fost un ritm infernal. Am terminat pe locul 7, stabilind un nou record național, dar am dat tot ce am putut. Am fost o bună perioadă de timp în grafic pentru stabilirea recordului mondial, dar nu am rezistat. S-a alergat nebunește. Câștigi și astăzi concursuri cu timpul pe care l-am reușit eu, ca o comparație”, a declarat acesta.







„Sportul a fost un interes național“







Paradoxal, cu toate că timpul a trecut, iar toată pregătirea unui sportiv din zilele de astăzi este superioară celei pe care o făcea Ilie Floroiu, coordonat de antrenorii Ioan Veliciu, Constantin Craiu, Nicolae Păiuș, sau alături de colegii de la CS Farul și CSA Steaua, rezultatele sunt mult sub cele reușite de Ilie Floroiu. Ca o comparație, la ediția din acest an a Campionatelor Naționale, ambele probe au fost câștigate de același sportiv, Alexandru Soare, de la Știința Bacău, cu timpii 14:23.01, la 5.000 metri, respectiv 29:54.51, la 10.000 metri. De ce, după 40 de ani, Ilie Floroiu rămâne mai rapid decât un sportiv care beneficiază de echipamente, baze sportive, aparaturi sau nutrimente sportive superioare? Cel mai bun răspuns l-a oferit chiar Ilie Floroiu.

„Sportul era de interes național. Era o prioritate pentru cei care conduceau țara. Mi-e greu să apreciez peste cât timp îmi vor pica recordurile, deoarece diferențele sunt foarte mari. Probabil că acum 40 de ani exista mai multă determinare în rândul sportivilor, mai multă muncă, mai multă nebunie, dacă îi pot spune așa. Noi ne antrenam pe zgură, ne încălțam cu ce găseam, iar antrenamentele erau îngrozitor de grele. Acum, când ai atâtea alte oportunități, se găsesc puțini sportivi dispuși să facă sacrificii pentru marea performanță. Eu n-am visat cunune de lauri, ci doar să fiu din ce în ce mai bun. Probabil că acest lucru m-a propulsat printre cei mai buni din lume”, a spus Ilie Floroiu.







A câștigat lupta psihologică cu barierele







Maestru emerit al sportului, Ilie Floroiu a reușit de fiecare dată să câștige lupta psihologică cu barierele, amânând momentul retragerii din activitatea sportivă. Eșecurile de moment nu i-au afectat rațiunea, iar „nebunia” - așa cum îi place acestuia să spună - nu l-a părăsit niciodată.







„Au fost anumite momente mai delicate, când mă gândeam să nu mai alerg deloc. În care îți spui: nu mai alerg un metru! Apoi, te calmai mental și reveneai mereu mai puternic. Erai obosit, dezamăgit, tracasat și clacai un pic, pe moment. Nu ar trebui să am regrete privind cariera de sportiv. Poate doar unul mic, că în anul 1978 nu am alergat și maraton. Am tot amânat și nu am mai alergat deloc. Sunt momente pe care nu le poți uita toată viața ta. Stadioane întregi să îți scandeze numele și să te aplaude în picioare - este o senzație de nedescris”, a conchis fostul mare sportiv.







v v v







Ilie Floroiu s-a născut pe 29 noiembrie 1952, în satul Iulia, comuna Izvoarele, județul Tulcea. A câștigat peste 100 de întreceri, a cucerit 25 de titluri de campion național, 21 de medalii de aur la Balcaniadă, este dublu campion universitar, participant la două ediții ale Jocurilor Olimpice (1976 și 1980), maestru emerit al sportului și recompensat cu Meritul Sportiv clasa a lll-a.

Și-a dedicat peste 35 de ani în slujba Clubului Sportiv Farul Constanța, perioadă în care a fost sportiv, apoi director al instituției. În anul 2017, a devenit Cetățean de onoare al municipiului Constanța.