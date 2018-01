Ilie Floroiu: "2017 a fost un an bun, spre foarte bun"

Conducerea Clubului Sportiv Farul Constanța, împreună cu loialii săi colaboratori de la Direcția Județeană pentru Sport și Tineret, Liceul cu Program Sportiv „Nicolae Rotaru“ și Universitatea „Ovidius“, a fost prezentă, ieri, la Complexul „Sport“ din strada Cuza Vodă, pentru a prezenta bilanțul clubului pe anul 2017.Chiar dacă a predat ștafeta mai tânărului său coleg Sorin Bașturea, tot fostul mare atlet Ilie Floroiu a fost acela care a condus ședința. Acesta a luat parte la acțiune ca simplu invitat, însă i s-a oferit onoarea de a prezenta rezultatele pe 2017, câștigate sub conducerea sa.„Anul 2017 a fost primul din ciclul olimpic 2017-2020 și îl putem caracteriza bun și foarte bun. Din punct de vedere al numărului de medalii, a fost un an mai prolific decât precedenții 2015 și 2016. Am obținut 313 medalii naționale (92 de aur, 92 de argint și 128 de bronz) și 61 la competițiile internaționale oficiale (9 la Campionatele Mondiale, 2 la Jocurile Mondiale, 4 la Jocurile Francofoniei, 26 la Campionatele Europene și 19 la Campionatele Balcanice)”, a declarat Ilie Floroiu.Chiar dacă a ieșit la pensie în luna noiembrie a anului trecut, Ilie Floroiu nu s-a rupt de activitățile de la CS Farul și ajută ca voluntar cât este nevoie.„Mă simt foarte bine la pensie. Programul meu nu s-a modificat deloc, antrenamentul îl fac dimineața, în fiecare zi trec pe la club să îi salut pe cei care au rămas. Dacă este nevoie, dau și o mână de ajutor”, a completat Floroiu.De asemenea, fostul mare atlet a ținut să reamintească și pierderile pe care le-a suferit CS Farul în anul 2017, atunci când două din cele mai valoroase jucătoare ale clubului au ales alte drumuri.„Din păcate, am avut și două pierderi uriașe. Prima este jucătoarea de tenis de masă Elizabeta Samara, care s-a transferat la CSA Steaua București. Vreau să îi mulțumesc pentru toate performanțele frumoase înregistrate ca sportivă a CS Farul și să-i urăm tot binele în continuare la Steaua.De asemenea, vreau să-i mulțumesc și Cătălinei Ponor, cea care a ales să se retragă din activitate după o carieră glorioasă, pentru ceea ce a realizat pentru CS Farul. Ne-a demonstrat că este un om de cuvânt și a ales să rămână alături de noi până la capăt”, a conchis Ilie Floroiu.Clasamentele întocmite de conducerea faristă au fost realizate ținând cont de rezultatele obținute de sportivii săi la competițiile internaționale. Astfel, cap de listă la categoria seniori este Cătălina Ponor, medaliată cu aur la Campionatul European de la Cluj, la bârnă. Constănțeanca a fost urmată de gimnaștii aerobici Andreea Bogati, Dacian Barna și Marian Broței, dar și de „gemenele de aur” de la karate Andreea și Livia Cotoban.La juniori și tineret, se regăsesc Elena și Alina Zaharia - tenis de masă, Bianca Dumitrescu - haltere, Lorena Jinga - gimnastică aerobică, Sebastian Alexandru - karate, Daniela Varona - kaiac și mulți alții.Actualul director executiv al CS Farul Constanța, Sorin Bașturea, nu știe cât timp va ocupa această funcție. A fost numit „interimar” până la data de 6 februarie, urmând ca apoi Ministerul Tineretului și Sportului să ia o nouă decizie: se va continua interimatul sau se va organiza un concurs pentru post.