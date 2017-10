Ilie Floroiu: „2011 a fost un an foarte bun pentru CS Farul”

Prezent la evenimentul de la Pavilionul Expozițional, directorul CS Farul, Ilie Floroiu, s-a declarat mulțumit de performanțele reușite de sportivii fariști în timpul anului competițional 2011 și a spus că are așteptări mari de la cei cinci care vor reprezenta Constanța la Jocurile Olimpice de la Londra din această vară.„Pentru CS Farul, 2011 a fost un an foarte bun, în care am obținut numeroase succese atât la competițiile naționale, cât și internaționale. Pentru CS Farul, 2011 a fost anul competițiilor europene. Ca în orice activitate, am avut și lipsuri, pentru că nu toate secțiile au reușit să-și atingă obiectivele stabilite înaintea concursurilor. Cel mai important lucru este faptul că, la sfârșitul anului 2011, CS Farul nu are datorii și că există stabilitate financiară. Anul trecut s-au făcut investiții în infrastructură și, în funcție de banii pe care-i vom primi în acest an, vom continua să investim pentru a le oferi sportivilor noștri cele mai bune condiții”, a declarat Floroiu.