Ilie Dumitrescu, omagiat de FRF. Mesajul de la Casa Fotbalului pentru fostul mare internațional

Ilie Dumitrescu a împlinit azi, 6 ianuarie 2022, 53 de ani, motiv pentru cei de la FRF de a-i transmite un mesaj de ”La mulți ani!”.Fostul mare internațional, acum expert Digi Sport, a ales să petreacă ziua de naștere într-un loc foarte drag lui, la Atena (Grecia). Dumitrescu știe care va fi principala misiune a noului selecționer. Actualul expert Digi Sport a mărturisit, când a împlinit 50 de ani, că golul marcat contra Belgiei, în preliminariile Cupei Mondiale de acum aproape 25 de ani, a fost cel mai frumos al său la echipa națională. ”Mi-aduc aminte perfect de acel meci. S-a jucat în octombrie 1993 (n.r. - 13 octombrie 1993) pe un stadion Steaua, arhiplin. Știți cum arăta stadionul înainte. Au fost atât de mulți spectatori, încât aceștia au stat și pe aleia din fața gardului. Presiunea era fantastică. Mai întâi am obținut acel penalty, acordat de Sandor Puhl.Dacă am simulat la acea fază? Nu aș spune asta, aș spune că am exploatat la maximum faza. Se întâmpla după acel gol anulat, decizie a asistentului, și am realizat că de atunci înainte, orice aș face, Sandor Puhl nu va mai anula nimic.Așa că am primit centrarea de la Dan Petrescu, în fața mea se afla Franky van der Elst, pe care l-am driblat prin stânga, el a încercat să mă deposedeze și de aici penalty-ul. Era și Philippe Albert în zonă”, a rememorat Ilie Dumitrescu, la ”Matinal”.