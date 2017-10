Ilias Ozgean, campionul Grand Prix-ului din Ungaria la lupte greco-romane

Unul dintre cei mai de perspectivă luptători din Constanța, Ilias Ozgean, de la Liceul cu Program Sportiv „Nicolae Rotaru”, s-a impus în proba de 46 kg cadeți a Grand-Prix-ului Ungariei la lupte greco-romane, competiție internațională la care au participat sportivi din 14 țări.Pentru Ilias Ozgean, luptele au devenit un stil de viață. Sportivul în vârstă de 16 ani este mai mereu plecat la lotul național, iar atunci când ajunge acasă, face câte două antrenamente pe zi. Este devotat întrutotul acestui sport și a demonstrat că atunci când se străduiește, rezultatele nu întârzie să apară.Elev al Liceului cu Program Sportiv „Nicolae Rotaru”, Ilias s-a aflat, zilele trecute, în Ungaria, pentru a participa la Grand-Prix-ul cadeților la lupte greco-romane. Sportivul antrenat de Ioan Giuglea și Valentin Dobrin s-a luptat cu ambiție pentru a obține primul loc, învingând, pe rând, un ucrainean, un polonez și, în finală, un croat.„A fost o competiție foarte puternică. Din câte am înțeles de la antrenorul lotului național, Petre Onciu, Ozgean a avut o comportare foarte bună. Chiar m-a întrebat: «Ce le facem sportivilor de sunt așa bine pregătiți?». Nu numai el, ci și ceilalți sportivi ai noștri care participă la competiții au avut comportări foarte bune anul acesta”, a declarat antrenorul Ioan Giuglea.În continuare, obiectivul lui Ozgean va fi cucerirea unui nou titlu de campion la CN Școlare, în luna mai, după care va urma încă un turneu internațional, în Rusia, programat pe 24 aprilie. De asemenea, în perioada 13-14 mai, se va desfășura un eveniment similar și în Grecia, însă sportivul de la malul mării s-ar putea să nu poată pleca, din cauză că va fi nevoit să participe la finala Campionatului Național Școlar.A practicat mai întâi lupte libereIlias Ozgean practică lupte greco-romane de patru ani, însă la începutul carierei sale a făcut lupte libere, un an, timp în care nu s-a adaptat, astfel că a ales să urmeze stilul greco-romane, care i s-a potrivit mult mai bine.„M-au întrebat prietenii dacă vreau să mă apuc de sport și am acceptat. În timp, ei s-au lăsat, dar eu am continuat. Nu am crezut niciodată că voi deveni așa de bun. Fac antrenamente zilnic. De dimineață, forță și seara, saltea. Îmi doresc să particip la Campionatele Mondiale și Europene din acest an”, ne-a spus Ilias Ozgean.Competiția din Ungaria nu a fost prima experiență pentru Ilias. El a mai fost în Ucraina și Rep. Moldova, unde a obținut, de asemenea, rezultate bune.„Se luptă foarte bine în afară. Sunt sportivi care, în țară, se luptă bine, iar în străinătate sunt mielușei”, afirmă Ioan Giuglea.Slăbește câte 7-8 kg pentru competițiiProvenit dintr-o familie în care ambii părinți muncesc din greu pentru a-i oferi traiul necesar, Ilias Ozgean face sacrificii mari pentru a participa la diferite concursuri, de cele mai multe ori fiind nevoit să slăbească până la 8 kg pentru a realiza categoria.„Stă mai mult pe la lotul național, când vine acasă are mereu antrenamente. Este un copil care nu s-a alăturat străzii și a preferat să facă sport. Este mare lucru. A făcut multe sacrificii pentru a ajunge la aceste performanțe. Slăbește câte 7-8 kg pentru competiții. Este foarte ambițios, se vede că își dorește să progreseze. A avut realizări în ultimii ani, sacrificiile pe care le-a făcut nu au fost în zadar. Anul trecut, a fost campion la CN Școlare, iar acum doi ani, vicecampion de Școlare și vicecampion de cadeți. Am avut ghinion, anul trecut, la cadeți, pentru că putea să fie medaliat, dar nu s-a putut pregăti din cauza unei operații la o ureche”, ne-a mai spus antrenorul Ioan Giuglea.