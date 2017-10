„Îi las lui Gică Popescu funcţia de prim-vicepreşedinte FRF!”

Dumitru Dragomir aruncă „bomba” zilei:

„Îi las lui Gică Popescu funcția de prim-vicepreședinte FRF!”

Ştire online publicată Sâmbătă, 21 Iunie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Dumitru Dragomir a anunțat, vineri, că își va da demisia din funcția de prim-vicepreședinte al Federației Române de Fotbal, pentru a fi înlocuit de Gică Popescu, informează site-ul onlinesport.ro. Războiul lui Dumitru Dragomir cu Ionuț Lupescu și compania continuă. După ce a anunțat că va veni cu dezvăluiri incendiare despre primele care se dau la FRF, Dragomir mai aruncă o bombă: își dă demisia de la FRF, pentru a fi înlocuit de Gică Popescu, vechiul rival al lui Mircea Sandu. „Îi cedez lui Gică Popescu funcția de prim-vicepreședinte al federației. Chiar am să propun acest lucru la Adunarea Generală. E o funcție ierarhic imediat după Mircea Sandu, chiar peste funcția mea. Cu Gică Popescu, nu îți este rușine dacă defilezi. Are și ștaif, are și minte”, a spus Dragomir. Joi, boss-ul LPF declarase că Mircea Sandu este singurul care și-a făcut datoria la Campionatul European, numindu-i pe ceilalți membri din staff-ul federal „niște trepăduși”.