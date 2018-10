Igor Akinfeev şi-a anunţat retragerea din naţionala Rusiei

​Căpitanul naționalei Rusiei, portarul Igor Akinfeev, în vârstă de 32 de ani, și-a anunțat, luni, retragerea din prima reprezentativă, informează Hotnews.ro.

“Fiecare poveste are un început și un sfârșit. În mod logic, povestea mea la echipa națională a ajuns la final. A fost o mare onoare pentru mine să fiu căpitanul echipei Rusiei la Cupa Mondială de acasă. Sincer, nici măcar nu visam că va fi astfel. Însă s-a întâmplat și probabil a fost apogeul carierei mele la echipa națională. Este adevărat, nu am câștigat medalii la CM, dar toți băieții au încercat tot ce au putut. Iar faptul că am ajuns în sferturile de finală a fost totuși un succes”, a afirmat Akinfeev, potrivit site-ului oficial al federației ruse.







Igor Akinfeev a precizat că este momentul să le lase locul colegilor mai tineri și să se concentreze pentru a juca la echipa de club, ȚSKA Moscova. “Mă retrag cu liniște în suflet: în Rusia au apărut tineri jucători foarte buni și promițători, care deja au arătat că au calități de lider, la această ediție a Cupei Mondiale. Trebuie să credem în jucătorii tineri și să îi susținem. Iar această generație să fie mult mai bună decât a noastră. Acest lucru ne-ar bucura mult”, a adăugat portarul.







Akinfeev a jucat pentru naționala Rusiei în perioada 2004-2018, în 111 meciuri.