Ieşiţi la încălzire! Începe Cupa West Side la squash

Ieșiți la încălzire! Începe Cupa West Side la squash

Încet-încet, intrăm în luna decembrie, luna cadourilor. Iubitorii sportului au șansa să-și facă singuri un cadou pe măsură - participarea la cel mai important turneu de squash al sezonului!Complexul West Side din incinta Maritimo Shopping Center găzduiește, în zilele de 6 și 7 decembrie, întrecerile turneului național de squash Cupa West Side, diviziile A și C, masculin și feminin.Sunt invitați jucători de la toate cluburile din țară, din București, Ploiești, Brașov, Sfântu Gheorghe, Timișoara, Iași, Cluj sau Oradea.„Mizăm pe prezența a aproximativ 50-60 de sportivi și sportive, dintre care șase din Top 10 național. Se va juca în sistem Monrad, eliminatoriu. În funcție de numărul de participanți, fiecare jucător va disputa între trei și cinci partide. La final, vom acorda premii constând în echipament sportiv, dar și alte premii surpriză, oferite de partenerii noștri”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, vicepreședintele ACS Squash West Side, Ilie Bănică.Cupa West Side este penultima competiție de squash pe 2014, anul sportiv calendaristic urmând a se încheia, o săptămână mai târziu, cu un alt turneu național, la Oradea.Campionatul Constanței, aproape de finalCampionatul Constanței la squash se află pe ultima sută de metri, în fiecare dintre cele trei divizii (A, B, C) fiind rămase de disputat doar câte două etape din retur.„După turneul național pe care îl vom organiza în luna decembrie, se vor juca partidele din play-off. În Divizia A, miza o reprezintă cucerirea titlului de campion al ediției de toamnă, în Divizia B, unii se vor bate pentru promovarea în Divizia A, alții pentru salvarea de la retrogradare, iar în Divizia C, dramatice vor fi meciurile pentru promovarea în Divizia B”, a explicat Ilie Bănică.