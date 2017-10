Iată cine va interpreta imnul Cupei Mondiale de fotbal din Brazilia

Imnul Cupei Mondiale din Brazilia, competiție ce va avea loc în perioada 12 iunie - 13 iulie, se va numi "We are one" și va fi cântat de Jennifer Lopez, Pitbull și Claudia Leitte, informează Mediafax. "Doar muzica și fotbalul pot să atragă 80.000 de persoane la stadion, însă la un concert există un singur artist, în timp ce în fotbal sunt 22", a declarat secretarul general al FIFA, Jerome Valcke, la Rio de Janeiro. De la conferința de presă în care s-a anunțat imnul Cupei Mondiale a lipsit Jennifer Lopez, însă Pitbull și cântăreața braziliană Claudia Leite au fost prezenți. Versurile imnului vor fi în portugheză, spaniolă și engleză. "Muzica este prezentă pentru depășirea barierelor și pentru a arăta că suntem uniți prin sport și muzică", a afirmat Pitbull. "Această muzică este un «golazo»", a spus și Claudia Leitte.