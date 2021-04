Ianis Zicu, supărat după egalul dintre Farul şi Ripensia

Imediat după meci, antrenorul oaspeţilor, Ianis Zicu, a fost foarte supărat şi nu a înţeles atitudinea jucătorilor săi în unele momente ale jocului, chiar dacă, spune el, nu se aştepta să câştige meciul cu bănăţenii.





„Un rezultat de egalitate care ne dezavantajează. Dacă am fi câștigat, am fi fost siguri de salvare. Acum, diferența este de zece puncte între noi și Ripensia, când mai sunt 15 puncte puse în joc. Sperăm să ne asigurăm cât mai repede prezența în sezonul viitor al Ligii a 2-a. Mă așteptam la o astfel de partidă. După cum a decurs perioada de la meciul cu Craiova, când am ratat accederea în play-off și până acum, felul în care băieții simțeau și trăiau emoțiile la antrenamente, eram convins că nu vom câștiga, pentru că nu ne-am antrenat de maniera pe care am făcut-o până la acel moment”, a declarat, printre altele, Ianis Zicu la finalul meciului.





Atmosfera nu este una tocmai bună în sânul echipei FC Farul Constanţa, mai ales după ce „marinarii” au remizat pe teren propriu în primul meci din play-out, scor 1-1 cu Ripensia Timişoara.