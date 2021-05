Ianis Zicu se desparte de FC Farul Constanța, la finalul sezonului

La conferința de presă de la finalul partidei cu Universitatea Cluj, din etapa a 6-a a play-out-ului, terminată cu eșec pentru Farul, scor 1-3, antrenorul Ianis Zicu a declarat că va pleca de la echipa constănțeană la finalul acestui sezon de Liga 2, când contractul îi expiră. ”Este păcat că se pierde ultimul meci al nostru la Constanța, al multora dintre noi, și mă refer și la cei din staff. Sincer, am vrut să mă opresc când s-a ratat accederea în play-off. Am continuat atunci pentru că era normal ca eu să fiu cel care rămâne primul și ajută echipa să se salveze matematic de la retrogradare. Am considerat că noi toți am dat maximum, atât eu, cât și jucătorii, pentru nivelul la care eram în momentul acela, să obținem calificarea în play-off și să ne batem la promovare, și am ratat-o din cauza meciurilor directe.Dacă ar fi fost campionat normal, eram la două puncte de promovare și atunci lucrurile erau în regulă. Am luptat, am reușit să ne facem punctele pentru ca Farul să continue în sezonul următor în Liga a 2-a, să nu existe niciun fel de reproș, pentru că aș fi avut dacă lucrurile ar fi fost grave și echipa ar fi fost mai jos decât acest loc, pe care-l ocupăm în acest moment. (…)Se termină un ciclu, sper ca oamenii care o să vină de la anul, jucători și antrenori, să facă mai mult decât am reușit noi, pentru că Farul trebuie să fie din nou în prima ligă. Din vară, lucrurile se termină, contractul meu expiră la 30 iunie. Cei din conducere m-au făcut să mă răzgândesc după ce s-a ratat obiectivul, calificarea în play-off, și mi-au spus să continui. Am zis să rămân, că așa este corect, dar acum, cred că, pentru toată lumea, este momentul ca, după doi ani de zile, să existe o altă oportunitate pentru că, până la urmă, nu putem să rămân într-un loc pentru o perioadă lungă de timp“, a declarat Ianis Zicu.